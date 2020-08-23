機車煞不住撞右轉車 怒告他未禮讓直行車竟大翻盤

楊姓男子前年2月晚間開車從高雄鳳山區鳳林路，要右轉進入鳳翔一街38巷，後方機車也搶快要直行過黃燈，因此擦撞，蘇姓騎士慘摔倒致手腳都擦挫傷，事後怒以「轉彎車未禮讓直行車」告楊過失傷害罪嫌。高雄地院卻認定，汽車有放慢速度並注意到後方來車有一段距離，盡注意義務，判楊無罪。可上訴。

起訴指控，楊姓男子2018年2月13日晚間10點多，開車在高雄鳳山區鳳林路往東，並要右轉鳳翔一街38巷，但在路口未注意禮讓後方的蘇姓騎士先行，就貿然右轉，使蘇反應不及，兩車發生擦撞，蘇因此人飛出去，造成右前臂、左肩挫傷及左肘、左膝挫擦傷等。

楊姓男子辯稱，他到鳳翔一街38巷口右轉時，看見機車在前一個路口，想說該處紅燈機車會停下，有先確認距離很遠，於是打方向燈並慢慢轉過去，時速約1、20公里，但機車快速騎來，他就煞車，只是兩車仍撞上。

蘇姓騎士證稱，汽車有打右轉燈，但當時要搶黃燈，所以看到汽車要轉時，便往右偏且煞車，但因車速較快、距離很近，煞不住而撞到汽車右前座處。

法官勘驗事故現場照片、Google街景圖，發現鳳翔一街38巷不寬廣，汽車右轉時車速不到20公里應可採信；再根據撞擊位置偏向車頭來判斷，當時兩車有一段距離，汽車幾乎完成轉彎。