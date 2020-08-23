北市原民會前主委涉性騷擾 判罰10萬

台北市前原住民族事務委員會主委陳誼誠前年參加某協會尾牙時，見退休女教師上台唱歌，也一同歌唱，一時興起竟想親對方臉頰。示意圖／ingimage

台北市原住民族事務委員會前主委陳誼誠，被控任內參加聯誼餐會時，強吻現場女教師，涉性騷擾，法院拘役50天確定。監察院彈劾後移送懲戒。懲戒法院判決陳誼誠罰款10萬元。

判決指出，陳誼誠在北市原民會主委任內，於民國107年1月27日下午參加某教師協會年終尾牙餐會，看到一名女教師在台上唱歌，隨即上台與女教師一起唱歌。

女教師指控，陳誼誠拉她的手，想要親她，她把陳誼誠推開後繼續唱歌，沒想到陳誼誠又靠近她，拉她的手，拉開她的帽子，親吻她的左臉頰，過程中陳誼誠還說「我一定要親到你」。女教師提告性騷擾。

陳誼誠在事發後辭職，台北地檢署依違反性騷擾防治法將他起訴。台北地方法院判決陳誼誠拘役50天，可易科罰金。台灣高等法院駁回上訴，全案確定。

陳誼誠在法院審理時辯稱，他當時飲酒，唱歌時不勝酒力，因重心不穩而碰觸女教師，並無性騷擾意圖；他接受監察院訪談時甚至表示，案件爆發時時值台北市長選舉，懷疑女教師想藉由提告來影響市府形象。

監察院今年4月間認定陳誼誠違反公務員服務法第5條規定，不僅傷害女教師人格尊嚴，且嚴重影響機關信譽，有重大違失，將他彈劾，並移送懲戒法院懲戒法庭審理。

陳誼誠答辯時辯稱，他到餐會前參加另一喜宴，也有喝酒，在餐會進行時，已有相當醉意，就當時現場的狀況記憶不清，對於是否曾對女教師碰觸、親吻，完全沒有任何印象。

不過，懲戒法庭根據陳誼誠於台北市性騷擾防治委員會、台北地檢署的供述，認定他於餐會當時雖帶有酒意，然對於自己的行為仍有意識，並未採信他的說詞。

懲戒法庭指出，陳誼誠為地方政府一級機關首長的政務人員，言行舉止動見觀瞻，竟失態而有唐突放蕩行為，侵害女教師的人格尊嚴及身體自主權，嚴重損害公務員形象與政府信譽，判決罰款10萬元。案件可上訴。