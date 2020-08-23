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博愛特區周遭易肇事路段 北巿警局列重點提早大執法
警政署21日宣布，從9月1日開始，為宣示政府維護路口安全，各縣市警察局將展開為期1個月的「路口安全大執法工作」，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。
不過總統府、行政院、立法院等重要政府機關所在的博愛特區，轄區中正一警分局表示，從這個月21日起，就開始配合警政署「執行路口安全大執法實施計畫」專案，轄內「中山南路與信義路口」、「中山北路與市民大道口」、「中山南路與凱達格蘭大道口」、「市民大道與林森北路口」、「重慶北路與鄭州路口」等2020年前5大易肇事路口，加強宣導用路人遵守「路權」及「路口慢、看、停」觀念：接近路口減「慢」速度、隨時擺頭察「看」左右後方有無人車、「停」讓行穿線行人先行。
中正一警分局統計，今年1月至8月14日，轄內交通事故共計發生2770件，較去年同期3091件大幅減少321件；另據交通部統計2019年全國道路交通事故30日內死亡人數為2865人，較2018年增加85人；2020年 1到5月為1221人，較2019年同期增加47人。
中正一警分局分析肇事因素，以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」居次，另外近年行人死亡人數也有逐年攀升騶勢，2018年全國行人死亡人數為406人，2019年為458人，行人致死事故肇因以車輛「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及「行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前3肇因，且交岔路口因「車不停讓人」的行人死傷件數也呈現逐年增加態勢；為矯正駕駛人不良習慣，建立禮讓行人之駕駛文化，路口加強執法刻不容緩。
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