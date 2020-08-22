曾獲「桃青領袖傑出獎」 惡男性侵5歲女童遭判16年

曾獲「桃青領袖傑出獎」的王姓男子涉嫌對五歲女童伸出狼爪。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

曾獲「桃青領袖傑出獎」的王姓男子在桃園龍潭開食品店，一名單親媽媽是他員工，王主動提議照顧單親媽媽及她的五歲女童，單親媽媽不疑有他，將女兒交由王看管，豈料王為滿足性癖，一個多月內多次對女童施以極為下流的性侵害行為，一審遭法官判刑12年，他還上訴盼減刑，遭高院二審重判16年，至於單親媽媽被控共犯部分，法官認為罪證不足駁回。

2017年7月，王讓單親媽媽母女兩人入住他的房子，開始對女童一連串獸行，包括要女童舔自己肛門、生殖器，還射精在女童身上、尿尿在女童嘴巴裡，更要女童磕頭百下，凌虐毆打。

更惡劣的是，檢警還查出，王將牙刷插入女童私處，多次將生殖器放在女童口中，並用刮鬍刀將女童頭髮剃光。同年8月，鄰居看到女童臉部瘀青，懷疑遭凌虐報案。

王偵訊時坦承多次射精在女童大腿、臉部，但並無違背女童意願，將女童理光頭、罰跪，都是她母親要求，也沒要女童舔肛門，因為自己是同性戀。

女童證稱，常常睡到一半，「被王叫起來舔肛門、雞雞還有蛋蛋」，自己的身體常被王的生殖器摩擦，上面有時會有「白白的東西」。

檢察官認為，女童僅五歲，證述時極為明確，將受害行為用身體動作演示，這些猥褻行為非一般兒童的日常生活經驗，若不是親身經歷，很難憑空杜撰。

檢察官認為，桃園地院一審針對王加重強制猥褻罪部分，竟用最低刑度量刑，沒考量被害女童的心智年齡，顯然不合比例過輕，且女童被剃光頭、當狗趴、下跪磕頭等悲慘經歷，她的母親都知，卻無反對，顯然應與王負共同凌虐責任。

不過，高院法官認為，並無證據證明女童母親知情，這部分駁回，依強制猥褻罪、妨害幼童發展罪判王16年有期徒刑。可上訴。