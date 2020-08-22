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日男因取締盜版AV光碟遭圍毆 法院判4男賠30萬

中央社 / 台北22日電

賴姓光碟店員工不滿日本IPPA代表羽部康裕指控光碟店販售盜版AV光碟，以15萬元代價找來3名男子毆打羽部康裕。士林地院日前判賴男等4人賠償羽部康裕30萬元，可上訴。

羽部康裕向士林地方法院提起請求損害賠償訴訟，主張賴男不滿多次被他檢舉販售盜版色情光碟，因此於民國107年間唆使楊姓、黃姓、施姓等男子，於光天化日之下持球棒毆打他。

羽部康裕主張，他隻身一人從日本至台灣，擔任日本IPPA（知的財產振興協會）在華辦事處代表，協助取締盜版影片；賴男等人不知反省，反而公然施暴，導致他心有餘悸，走在路上都擔心遭攻擊，要求賴男等人賠償新台幣200萬元，賴男的楊姓、董姓雇主也要負連帶賠償責任。

判決書指出，賴男唆使楊男等3人在羽部康裕辦公室附近埋伏，刻意與羽部康裕碰撞製造假糾紛，再持球棒痛毆，已經刑事庭依傷害等罪判刑3到4月不等，得易科罰金，羽部康裕此部分主張可信。

但承審法官認為，沒有事證可以證明賴男的楊姓、董姓雇主唆使賴男犯案，審酌賴男唆使楊男等3人在公眾往來街道上襲擊羽部康裕，導致羽部康裕受有驚嚇，及右前臂、雙大腿多處挫傷等情狀，判賴男等4人賠償精神慰撫金30萬元。

日本

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