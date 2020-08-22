假店長狠詐全台超商623萬 檢方依73個詐欺罪起訴他

桃園簡姓男子假冒超商店長、幹部，用LINE帳號及群組一人分飾多角，向店員佯稱包裹金額出錯、盤點金額缺少等，命店員將遊戲條碼結帳、將現金存進虛擬戶頭，短短半年內行騙全台73家超商，詐得623萬多元，檢方以他犯意各別、行為互殊，偵結依73個詐欺罪起訴，建請法院從重量刑。

檢警調查，簡男（28歲）曾當過超商店員，熟悉金流、物流運作，2018年8、9月間先向朋友以每月3000元租用他的銀行帳號，並取得另外3人的手機門號、個資，再利用SKYPE網路電話加裝變聲器，撥打到超商門市，自稱是「超商設備的工程師」。

簡向店員佯稱說，因為有業務需求得聯繫店長，依序取得店員、店長的手機門號後，盜用該店長的暱稱、照片，各偽造出1個假店長的LINE帳號，及1個假工程師LINE的帳號，簡再利用店員手機門號加入他的LINE通訊帳號為好友。

簡並開設群組，將假店長、假幹部及受害店員都一同拉進去，由簡1人分飾多角，假藉包裹金額出錯、協助代繳款項、學習退商品、盤點店內金額缺少或是收銀機出問題等，要求店員依照他的指示，操作收銀機將條碼結帳，或用店內ATM將現金存入他提供的戶頭。

後來簡再以同樣手法，分別假冒物流士、中油人員、超商課長或主任等角色，短短半年內行騙全台至少73店家，單次詐騙金額從幾千元到幾十萬元不等，還有新北1間門市就遭詐54萬元，總共詐得高達623萬多元。

簡用超商繳款代碼、虛擬銀行帳戶把詐得款項用以購買店數卡，或儲值賭博網站變賣，實獲利556萬多元，去年檢警到簡位在中壢住家搜索，扣得相關電腦檔案、帳號及變聲器等，