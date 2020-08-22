快訊

高市行國處長項賓和與陶晶瑩曾是班對 還在她MV客串過

日職／張奕先發對西武 二局連3K壓制對手強力打線

假店長狠詐全台超商623萬 檢方依73個詐欺罪起訴他

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園簡姓男子假冒超商店長、幹部，用LINE帳號及群組一人分飾多角，向店員佯稱包裹金額出錯、盤點金額缺少等，命店員將遊戲條碼結帳、將現金存進虛擬戶頭，短短半年內行騙全台73家超商，詐得623萬多元，檢方以他犯意各別、行為互殊，偵結依73個詐欺罪起訴，建請法院從重量刑。

檢警調查，簡男（28歲）曾當過超商店員，熟悉金流、物流運作，2018年8、9月間先向朋友以每月3000元租用他的銀行帳號，並取得另外3人的手機門號、個資，再利用SKYPE網路電話加裝變聲器，撥打到超商門市，自稱是「超商設備的工程師」。

簡向店員佯稱說，因為有業務需求得聯繫店長，依序取得店員、店長的手機門號後，盜用該店長的暱稱、照片，各偽造出1個假店長的LINE帳號，及1個假工程師LINE的帳號，簡再利用店員手機門號加入他的LINE通訊帳號為好友。

簡並開設群組，將假店長、假幹部及受害店員都一同拉進去，由簡1人分飾多角，假藉包裹金額出錯、協助代繳款項、學習退商品、盤點店內金額缺少或是收銀機出問題等，要求店員依照他的指示，操作收銀機將條碼結帳，或用店內ATM將現金存入他提供的戶頭。

後來簡再以同樣手法，分別假冒物流士、中油人員、超商課長或主任等角色，短短半年內行騙全台至少73店家，單次詐騙金額從幾千元到幾十萬元不等，還有新北1間門市就遭詐54萬元，總共詐得高達623萬多元。

簡用超商繳款代碼、虛擬銀行帳戶把詐得款項用以購買店數卡，或儲值賭博網站變賣，實獲利556萬多元，去年檢警到簡位在中壢住家搜索，扣得相關電腦檔案、帳號及變聲器等，

訊時簡男均坦承不諱，檢方認定他每次詐欺行為犯意各別、行為互殊，偵結依73個詐欺罪嫌起訴他，另簡有強盜、詐欺前科，構成累犯，檢方並建請法院考量簡男屢屢再犯，應從重量刑。

簡男假冒超商店長，行騙全台70多家門市詐得623萬多元，檢方依73個詐欺罪嫌起訴他。圖／報系資料照
簡男假冒超商店長，行騙全台70多家門市詐得623萬多元，檢方依73個詐欺罪嫌起訴他。圖／報系資料照

超商 詐欺 LINE

延伸閱讀

Google助理再進化 聲控就可用LINE分享截圖、影音

鬼門開來試膽 ！LINE WEBTOON推出《鬼疫十年・動態特輯》打造沉浸式恐怖體驗

一卡通攜手LINE Pay 消費指定店家享6%點數回饋

LINE支援Apple CarPlay 實測到底好不好用

相關新聞

吃醋殺人「媽媽打工賠」輕判15年 更一審改判無期徒刑

南投縣已婚的簡姓校車司機，與林姓女友分手後，獲悉林女與文男交往，醋勁大發持刀殺死素不相識的文男，一審將他判處無期徒刑，二...

假店長狠詐全台超商623萬 檢方依73個詐欺罪起訴他

桃園簡姓男子假冒超商店長、幹部，用LINE帳號及群組一人分飾多角，向店員佯稱包裹金額出錯、盤點金額缺少等，命店員將遊戲條...

差5歲小情侶情竇初開嚐禁果 19歲男賠30萬元獲緩刑

新北市19歲吳姓男子去年結識就讀國中的小女朋友，交往不到半年，在吳男朋友住處偷嚐禁果，事後為女方父親發現報警提告。新北地...

農舍兼種大麻 男子學非所用惹10年以上官司

台南市果農劉姓男子在農舍鐵皮農舍涉嫌兼種大麻，高雄市警方接獲線報，與台南警方聯手查緝，發現農舍內培植大麻的設備齊全，劉並...

專挑年邁或行動不便長者行搶 身心障礙男判1年2月

台南市30歲吳姓男子為中度身心障礙者，因缺錢花用，專挑年邁體衰或行動不便長者行搶下手，6月1日在北區見吳姓男子行動不便騎...

同牢室友性騷擾賠4萬 摸下體還吐舌要求「來喇舌」

鍾姓男子與阿雄（化名）是被關在台中監獄同一舍房，去年2人在舍房聊天時，鍾男伸手摸黃男下體，還吐舌頭對阿雄說「來喇舌」，經...

女嬰遭遺棄48小時致死 單親小媽媽起訴

高雄市楊姓單親媽媽獨力扶養兩名幼女，去年耶誕節時，楊女獨留剛滿五個月的小女兒在家，帶著大女兒外出兩天，小女嬰被斷水、斷奶...

嘉義豆奶攤食物中毒案 店長判刑

嘉義豆奶攤民雄店前年因蛋汁有沙門氏菌，爆發食品中毒，造成就讀中正大學的林姓研究生死亡，另有五十二人就醫，嘉義地院認定，店...

鎚死母有悔意 啃老男無期定讞

男子吳文榮與母親口角拿鐵鎚猛砸母親頭部，再用鐵鎚手柄將母親勒斃，法院一、二審皆依殺害直系血親尊親屬罪，判處吳無期徒刑，褫...

未來股東會之爭 將有商業法官速審

國內經營權之爭在法院常纏訟經年未果，司法院昨表示，專門審理類似大同股東會之爭的商業事件審理法明年七月一日上路，未來可加速...

大同：依法救濟 護公司權益

針對華映科技承諾事項未揭露遭起訴，大同表示，華映已提出事證詳加解釋說明，對承諾事項是否應揭露或應如何揭露，都遵循國際會計...

最扯烏龍密醫案？名醫遭纏訟10年獲判無罪將陳情討公道

台中精神專科醫院維新醫院創院長、精神科名醫許景琦十年前遭控雇用大學教授許博一為精神病患治療案纏訟十年，上個月獲判無罪。許...

熱門新聞

碩士生用餐暴斃 嘉義豆奶攤負責人等各被判6個月

5月女嬰獨留家中48小時斷水斷奶斷氣 單親小媽媽被起訴

嘉義民雄豆奶攤等人判6個月 死亡碩士生父嘆：司法黑暗

獨／偷埋垃圾險汙染水庫 村長驚見怪手出入才揭發

陳筱珮判毒蟲弒母無罪 高院今又比照她華山分屍案善後

台南白河警方越區嘉義追捕竊車犯 遭拒捕開3槍擊中嫌犯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。