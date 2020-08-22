差5歲小情侶情竇初開嚐禁果 19歲男賠30萬元獲緩刑

新北市19歲吳姓男子去年結識就讀國中的小女朋友，交往不到半年，在吳男朋友住處偷嚐禁果，事後為女方父親發現報警提告。新北地院考量雙方已達成和解，依法判刑3個月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，從水電工程的吳姓男子於去年中結識就讀國中一年級的小女朋友，雙方交往不到半年，在去年11月間，二人在吳男友人住處發生一夜情，由於剛滿14歲的小女朋友徹夜未歸，隔天返家後，為父親追問出上情，一怒之下報警提告。

吳男到案後坦承犯行，強調雙方有感情基礎，是妳情我願並未使用暴力，且事後已與女方家屬以30萬元達成和解，吳男願意先支付5萬元，其餘25萬元，將於每月10日前支付一萬元，直到全部清償為止。