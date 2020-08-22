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吃醋殺人「媽媽打工賠」輕判15年 更一審改判無期徒刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣已婚的簡姓校車司機，與林姓女友分手後，獲悉林女與文男交往，醋勁大發持刀殺死素不相識的文男，一審將他判處無期徒刑，二審他說「老母到農會做臨時工，籌錢賠償對方為他贖罪，他想到自己媽媽，也會想到文男的媽媽」，二審改判刑15年；更一審以他「無悛悔實據，迄今均未賠償被害人家屬，未獲害人家屬原諒」，又判無期徒刑。可上訴。

判決書指出，44歲的簡男與林女曾為男女朋友，2人於2017年11月間分手 ，林女於2018年10月間與文男交往，同年11月20日下午，簡探知文前往南投縣林女上班處所，心生不滿，醋勁大發。

簡男先於同月先於同月20日晚間，五金行購買水果刀，做為行兇之用，再騎機車至林女處所，手持水果刀，身著黑色外套，頭戴全罩式安全帽，沿樓梯進入林女居處客廳，見文男正在電視機前，當著林女前持刀朝文男右腹、左胸、背部連殺4刀，致被害人傷重死亡。簡犯後騎機車逃逸，同晚由媽媽陪同下向警方投案（不符合自首要件）。

一審依殺人罪將簡男判處無期徒刑，他不服上訴。二審審理時，他表示「我家裡還有人要養，一個11歲、一個12歲，我是九二一地震受災戶，在這之前 ，我有工作，沒有傷害任何人。我與林女證人的感情糾紛導致對方的死，我只求有彌補的機會」。

他又說「我母親也有到農會去做臨時工來還，我想到我媽媽，也會感受到被害人的媽媽，我知道責任在我身上，但不是我家裡也不是我小孩可以承受，我知道我當時的衝動，我當時如果能想到的話」等語，合議庭認他有悔意，改判刑15年。檢察官不服提起上訴。

更一審合議庭審酌，簡與被害人素不相識，彼此原無仇隙怨懟，竟僅因前女友與被害人交往即萌生殺意，持刀殺害被害人，剝奪被害人寶貴生命，並使被害人家庭破碎，留給被害人家屬永遠無法磨滅之傷痛，迄今均未有任何賠償被害人家屬，被害人家屬亦未能原諒被告，因此將簡男判處無期徒刑， 褫奪公權終身。

南投縣已婚的簡姓校車司機，與林姓女友分手後，獲悉林女與文男交往，醋勁大發持刀殺死素不相識的文男，更一審以他「無悛悔實據，迄今均賠償被害人家屬，未獲害人家屬原諒」，判無期徒刑。圖／本報資料照
南投縣已婚的簡姓校車司機，與林姓女友分手後，獲悉林女與文男交往，醋勁大發持刀殺死素不相識的文男，更一審以他「無悛悔實據，迄今均賠償被害人家屬，未獲害人家屬原諒」，判無期徒刑。圖／本報資料照

殺人

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