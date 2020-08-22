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專挑年邁或行動不便長者行搶 身心障礙男判1年2月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市30歲吳姓男子為中度身心障礙者，因缺錢花用，專挑年邁體衰或行動不便長者行搶下手，6月1日在北區見吳姓男子行動不便騎乘電動代步車，佯稱是友人的兒子，趁機搶奪衣服口袋內1萬9000元，同月8日在歸仁區見顏姓老翁騎鐵馬經過，開口借錢遭拒，趁機搶走皮夾內有1200元，好心路人發現後報警查獲，台南地院認吳犯搶奪罪，應執行1年2月徒刑，可上訴。

吳否認有搶奪犯行，他說，開口問對方有沒有錢？對方把錢包拿給他看，他看完後還給對方，對方又把錢包打開，叫他把錢拿走。他強調，他就聽對方的話，把錢包內的紙鈔拿走。

據查，吳2014年因竊盜案件，經台南地院判處3月徒刑；同年間又因搶奪等案件，判處5月、2月徒刑，經裁定9月徒刑。隔年因竊盜案件，判處2月徒刑確定，兩案經入監接續執行，2015年10月30日執行完畢。

台南地院審酌，吳正值年輕力壯，且雖有精神方面疾病，然仍可借按時服用藥物，控制病情，並非完全無法自食己力。他犯相當多次竊盜及搶奪等財產犯罪，素行不佳，此次又僅因缺錢花用，即下手行搶，且對象均為年邁體衰或行動不便長者，惡性不輕。

然而，考量吳犯後尚知坦認犯行，態度尚可，搶奪所得財物多寡，現為中度身心障礙及其家庭經濟狀況等一切情狀。台南地院認他犯搶奪罪，累犯，分處7月、9月徒刑，應執行1年2月徒刑，可上訴。

台南地院考量吳犯後尚知坦認犯行，態度尚可，搶奪所得財物多寡，現為中度身心障礙及其家庭經濟狀況等一切情狀，應執行1年2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院考量吳犯後尚知坦認犯行，態度尚可，搶奪所得財物多寡，現為中度身心障礙及其家庭經濟狀況等一切情狀，應執行1年2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

竊盜 老翁

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