同牢室友性騷擾賠4萬 摸下體還吐舌要求「來喇舌」

鍾姓男子與阿雄（化名）是被關在台中監獄同一舍房，去年2人在舍房聊天時，鍾男伸手摸黃男下體，還吐舌頭對阿雄說「來喇舌」，經被害人提告，台中地院依性騷擾防治法將鍾男判處拘役30日，被害人請求損害賠償，民事庭判鍾賠償精神慰撫金4萬元。可上訴。

判決書指出，鍾男與阿雄都是法務部矯正署台中監獄受刑人，於去年7月間，均經收容於監獄舍房內，同月11日上午，2人在舍房內聊天時，鍾乘阿雄來不及防備之際，伸手觸摸阿雄生殖器2次，並吐舌向阿雄表示「來喇幾」（台語，即舌吻之意），使阿雄深感不適。

檢察官依違反性騷擾防治法將鍾男起訴，被刑庭法官判處拘役30日確定在案。阿雄請求損害賠償，要求鍾男給付精神慰撫金10萬元。