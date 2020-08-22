聽新聞
test
0:00 / 0:00

最扯烏龍密醫案？名醫遭纏訟10年獲判無罪將陳情討公道

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中精神專科醫院維新醫院創院長、精神科名醫許景琦十年前遭控雇用大學教授許博一為精神病患治療案纏訟十年，上個月獲判無罪。許景琦與許博一昨天出面分享心路歷程，許景琦認為，二人遭誣陷，堪稱史上最扯烏龍密醫案，將向監察院陳情討公道。如今終能真相大白，維新醫院盼擺脫陰霾、重新出發。

許景琦說，維新醫院開業15年，在2009年改制為社團法人，目前有二個院區，包括位於育德路的維新醫院總院230床，以及擁有精神護理之家、康復之家及社區復健中心的建國院區250床，目前維新醫院外觀整建、安全設施更新與強化，預計一個月後完工，以嶄新面貌重新出發，接下來設置失智據點、失智者日照中心及銀髮族運動中心，朝「整合性身心醫療復健園區」發展。

台中地檢署在2010年接獲檢舉，維新醫院雇用密醫致死，檢方查無證據，卻發現2009年6月至7月有3場團體心理治療的執行者是許景琦，帶領者卻是擔任志工的許博一，許博一沒有醫師資格，將兩人依違反醫師法起訴。

此案纏訟十年，最高法院在今年3月發回台中高分院更二審。最高法院判決書根據衛福部、台灣精神醫學會函釋及賴德仁教授到庭證詞，認為帶領團體心理治療非核心醫療業務，屬醫療相關輔助行為，不必然具醫師資格，今年6月再度判決無罪，檢方未再提上訴，全案定讞。

許景琦說，當時許博一是靜宜大學社工系教授，因對「精神醫療社會工作學」深感興趣，赴武漢大學攻讀碩士，以學生身分申請到台中維新醫院見習與撰寫論文，當時兼任醫院志工，卻被檢方以密醫起訴。

許博一回想，當時他還是學生，去醫院當志工，竟然變成了密醫，不但醫院被汙名化，他這十年來的煎熬、屈辱，十年光陰就這樣白白浪費，讓他永難忘懷。

許景琦（右二）與許博一（中）拿著無罪確定判決書，表示將向監察院陳情討公道。記者趙容萱／攝影
許景琦（右二）與許博一（中）拿著無罪確定判決書，表示將向監察院陳情討公道。記者趙容萱／攝影
許景琦（右）與許博一（左）拿著無罪確定判決書，表示將向監察院陳情討公道。記者趙容萱／攝影
許景琦（右）與許博一（左）拿著無罪確定判決書，表示將向監察院陳情討公道。記者趙容萱／攝影

醫師 復健 失智

延伸閱讀

新聞眼 ／社會安全網進度 為何總在悲劇後才被提起

吸毒弒母判無罪／刑法監護處分修正 遲遲沒下文

吸毒弒母判無罪／安置無法源 國民法官也沒用

毒蟲砍娘頭獲判無罪惹議 高檢署：上訴維持社會公益

相關新聞

弄死公公因病無罪 淚訴照料苦：婚前就幫公公擦屁股

戚姓女子凌虐97歲的杭姓公公，不僅沖他冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放冷凍雞肉凍他，涉傷害致死罪。士林地院認為戚女罹思覺失...

嘉義民雄豆奶攤等人判6個月 死亡碩士生父嘆：司法黑暗

嘉義豆奶攤民雄店前年4月發生食品中毒，造成就讀中正大學研究所的林姓研究生死亡、52人就醫，嘉義地院今天判決該店劉姓負責人...

碩士生用餐暴斃 嘉義豆奶攤負責人等各被判6個月

嘉義豆奶攤民雄店前年4月發生食品中毒，造成中正大學林姓碩士生死亡、52人就醫，嘉義地檢署去年依業務過失致死罪、違反食品安...

最扯烏龍密醫案？名醫遭纏訟10年獲判無罪將陳情討公道

台中精神專科醫院維新醫院創院長、精神科名醫許景琦十年前遭控雇用大學教授許博一為精神病患治療案纏訟十年，上個月獲判無罪。許...

太極門洪石和欠稅案 50筆拍賣土地遭收歸國有

太極門掌門人洪石和因被國稅機關認定積欠稅款高達7600多萬元，名下多筆位於苗栗縣銅鑼鄉的土地被拍賣，原本一拍程序時疑似受...

影／小潘潘尪夜市大亨江欽良涉嫌詐貸案 南投地院判決出爐

寶島時代村負責人江欽良涉詐貸案，南投地方法院今天下午宣判，認為江欽良2012年起向草屯農會詐貸，共犯偽造文書、公司法、侵...

康友掏空炒股案 「主力作手」江宗星羈押禁見

檢調偵辦前生技股后康友掏空案，查知康友董事長黃文烈在股市炒作自家股票，約談「作手」江宗星多人到案，台北地檢署複訊後，認江...

商事審理法明年上路 不審台新金、財政部這類股東糾紛

重大商業紛爭不僅影響公司股東或債權人權益，也可能波及投資大眾市場，立院去年底通過「商業事件審理法」及「智慧財產及商業法院...

他花30萬撂人打蔡阿嘎、二伯 法院判決結果出爐

百萬訂閱Youtuber蔡阿嘎，今年3月3日騎機車載孕妻子二伯出門，遭男子陳榮峰持鐵鎚攻擊受傷。檢警追查，男子楊富盛涉嫌教唆吳弘育「教訓」蔡阿嘎...

福華電子狂賣母公司大同股票挨告 北檢：為籌措資金不起訴

大同子公司福華電子前年12月21日狂賣26287張大同股票，市場派、三圓建設董事長王光祥質疑林郭等人藉此摜壓大同股價，告...

彰銀案高院更一審判台新勝 財政部：依法提起上訴

針對彰銀案，高院今更一審判決，見解與二審相同，仍判財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。財政部表示，對此深感...

陸軍中士自焚亡 悲父控長官辱兒要官兵「別把他當學長」

陸軍269旅機械化步兵第一營第一連謝姓中士去年9月26日在桃園楊梅高山頂營區遭火焚身亡，謝父控訴營區長官不當管理，還向官...

熱門新聞

康友掏空搜出整掛炒股集團 主力操盤手聲押

金山警分局乾華所長今天上班執勤中昏倒 送醫不治

碩士生用餐暴斃 嘉義豆奶攤負責人等各被判6個月

5月女嬰獨留家中48小時斷水斷奶斷氣 單親小媽媽被起訴

苗栗頭份市住宅大樓火警 救出5人2人送醫

錘死老母還玩電動 審判最後「表悔意」無期徒刑定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。