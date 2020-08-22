最扯烏龍密醫案？名醫遭纏訟10年獲判無罪將陳情討公道

台中精神專科醫院維新醫院創院長、精神科名醫許景琦十年前遭控雇用大學教授許博一為精神病患治療案纏訟十年，上個月獲判無罪。許景琦與許博一昨天出面分享心路歷程，許景琦認為，二人遭誣陷，堪稱史上最扯烏龍密醫案，將向監察院陳情討公道。如今終能真相大白，維新醫院盼擺脫陰霾、重新出發。

許景琦說，維新醫院開業15年，在2009年改制為社團法人，目前有二個院區，包括位於育德路的維新醫院總院230床，以及擁有精神護理之家、康復之家及社區復健中心的建國院區250床，目前維新醫院外觀整建、安全設施更新與強化，預計一個月後完工，以嶄新面貌重新出發，接下來設置失智據點、失智者日照中心及銀髮族運動中心，朝「整合性身心醫療復健園區」發展。

台中地檢署在2010年接獲檢舉，維新醫院雇用密醫致死，檢方查無證據，卻發現2009年6月至7月有3場團體心理治療的執行者是許景琦，帶領者卻是擔任志工的許博一，許博一沒有醫師資格，將兩人依違反醫師法起訴。

此案纏訟十年，最高法院在今年3月發回台中高分院更二審。最高法院判決書根據衛福部、台灣精神醫學會函釋及賴德仁教授到庭證詞，認為帶領團體心理治療非核心醫療業務，屬醫療相關輔助行為，不必然具醫師資格，今年6月再度判決無罪，檢方未再提上訴，全案定讞。

許景琦說，當時許博一是靜宜大學社工系教授，因對「精神醫療社會工作學」深感興趣，赴武漢大學攻讀碩士，以學生身分申請到台中維新醫院見習與撰寫論文，當時兼任醫院志工，卻被檢方以密醫起訴。