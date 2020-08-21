弄死公公因病無罪 淚訴照料苦：婚前就幫公公擦屁股

戚姓女子凌虐97歲的杭姓公公，不僅沖他冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放冷凍雞肉凍他，涉傷害致死罪。士林地院認為戚女罹思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪但監護5年。高院昨審理，杭姓丈夫出庭替妻子求情，指她本性善良，自己在大陸工作5年期間都是她照顧老人家；律師更以監聽譯文舉證，指監聽結果顯示戚失常的行徑。

戚女昨在最後陳述時哭著說「我對不起我公公，但希望好好把病養好，在照顧我老公」，她強調不是有意傷害公公，想好好吃藥，這是公公最大的心願，也是搭贖罪的方法。高院定9月10日上午10點宣判。

戚女前年12月20日、21日，不滿公公不回房午睡，強拉公公到浴室，在冬天裡沖他冷水，還拉扯推擠，公公多次撞擊浴室內硬物。她更還放冷凍雞肉凍公公、朝他噴殺蟲劑。

台北市立聯合醫院陽明院區報告指出，戚女平日有飲酒習慣，平均每天要喝1500ml的紅葡萄酒，若不喝或少喝，會出現酒精戒斷症狀，飲酒後曾出現酒後失憶之現象。她5、6年前有一段時間使用過K他命、搖頭九、安非他命，原有的幻聽和被害妄想會更嚴重。戚母為躁鬱症患者，大阿姨為憂鬱症患者，表哥為思覺失調症患者。

戚女思考邏輯推理有嚴重障礙，也妄想去廟裡或教會，都有組織派人偽裝監視，認為被人「控制腦波」。士院審理期間，因無病識感，服藥不規則又有飲酒習慣，酒後精神狀態更不穩，醫師建議強制住院接受精神治療。

士院雖判戚女無罪，但必須要監護5年，檢方上訴。高院行準備程序時，詢問戚女在警詢、偵查時所述是否實在？她回答「不太記得」。

高院昨審理，「親友團」也到場關心。杭姓丈夫說妻子不曉得自己在做什麼，殺蟲劑應不是對爸爸噴，她的想法是「消毒」。法官詢問「你怎麼知道？」他答妻子因常覺得「很髒」而頻繁使用酒精，外人看來很沒邏輯，但他覺得「合乎常理」。

但檢察官認為，戚女當時要求看護不得說實情，還說傷是外勞所毆打，掩飾犯行，雖然台大鑑定她思覺失調，但應是辨識能力顯著降低而非「欠缺」，高院應檢視一審的無罪判決有無違失。

律師表示，死者2年進出醫院49次，給媳婦很大的精神壓力，兩人也情同父女，不應抹煞戚女的辛勞。律師說，案發前兩天杭老先生在廁所暈眩，戚女隨救護車急救，如有殺人之意，當時就不用救了。戚女聽聞律師辯護後掩面大哭，她說「沒結婚前就幫公公擦屁股」。