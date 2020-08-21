嘉義民雄豆奶攤等人判6個月 死亡碩士生父嘆：司法黑暗

嘉義豆奶攤民雄店前年4月發生食品中毒，造成就讀中正大學研究所的林姓研究生死亡、52人就醫。 聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

嘉義豆奶攤民雄店前年4月發生食品中毒，造成就讀中正大學研究所的林姓研究生死亡、52人就醫，嘉義地院今天判決該店劉姓負責人、郭姓執行長2人及吳姓員工，依過失犯食品安全衛生管理法，違反食品衛生管理規定，致危害人體健康罪，各處6個月徒刑，得易科罰金，另嘉義總店郭姓負責人無罪。

林姓碩士生父親獲悉後表示，「判決太輕了」，非常不利於食品安全提升，法官判決只聽對方律師脫罪之詞而已。

「沒辦法了！」林父表示，他跟妻子長期壓力煎熬，迫於無奈，聽律師建議和解了，已經無權上訴，衛生局應該是也不會上訴，司法黑暗，小老百姓無辜無奈，若有機會，很想當食安義工，希望台灣不要再有食安中毒者。

嘉義地方法院今天表示，本案參酌解剖報告、法醫、死者友人等證述，以及衛福部疾病管制署之函文，認定本件沙門氏桿菌造成食物中毒，至多僅造成嘔吐、腹瀉、發燒等情形，應不至於死亡；法醫也證實，死者因未就醫，併發腸胃炎反應外，再因長時間未進食、未補充液體養分、造成脫水現象，沙門氏菌全身性感染。

院方認為，林姓研究生若即時就醫、補充營養及水份，應不致死亡，因此被害人死亡結果，難直接歸責郭、劉、吳等人，因此無法以業務過失致死罪責判刑；另嘉義豆奶攤「文化店」總店郭負責人，未實際參與豆奶攤民雄店內經營管理，故判決無罪。