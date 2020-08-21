太極門洪石和欠稅案 50筆拍賣土地遭收歸國有

太極門掌門人洪石和因被國稅機關認定積欠稅款高達7600多萬元，名下多筆位於苗栗縣銅鑼鄉的土地被拍賣，原本一拍程序時疑似受無效標單干擾而流標，二拍設投標門檻仍然流標，國稅機關今天最終決定將土地收歸國有，終結拍賣程序。

因一拍程序時執行署新竹分署收到300多封無效標單投標，造成一拍流標，為了防止二拍再度受影響，執行署設下2400萬元保證金投標門檻，果真讓標單降為3封，卻沒想到3封標單因未準時將保證金入帳執行署台灣銀行專戶，導致二拍再度流標。

因拍賣程序律定不得要求於當場或事後補足保證金，也導致3封標單被認定投標無效，2國稅機關，財政部台北國稅局與財政部中區國稅局代理人見拍賣流標，經過討論，為了防止拍賣再衍生衝突，希望提早終結拍賣程序，最終決定將洪石和名下50筆被執行拍賣的土地，統統收歸國有，由2機關分別依債權比例共同承受8322萬元。

今天上午執行署新竹分署苗栗辦公室外也聚集大批抗議民眾，大罵執行署官員強搶民產，太極門支持者更是拉起布條、靜坐抗議，部分群眾則在一旁怒批官員奪取修行聖地、天理不容，甚至有抗議民眾激動持水瓶朝執行署苗栗辦公室大門丟擲。