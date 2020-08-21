碩士生用餐暴斃 嘉義豆奶攤負責人等各被判6個月

嘉義豆奶攤民雄店前年4月發生食品中毒，造成中正大學林姓碩士生死亡、52人就醫，嘉義地檢署去年依業務過失致死罪、違反食品安全衛生管理法等罪嫌，起訴劉姓負責人、郭姓執行長等4人，嘉義地院今天判決，劉、郭2人及吳姓員工，依過失犯食品安全衛生管理法，違反食品衛生管理規定，致危害人體健康罪，各處6個月徒刑，得易科罰金，另嘉義總店郭姓負責人無罪。

判決書指出，劉婦及郭男分別為嘉義豆奶攤民雄店，登記負責人及執行長，吳女為晚班店長，在表定工作時間內負責製作餐點、現場指揮員工任務分配，3人對於店內製作「法式吐司」餐點、生蛋汁製程中，未盡防護說明及教導義務。

員工在生蛋汁製程中，發生蛋殼掉落鋼盆仍撿起、生蛋汁長時間處於室溫狀態、重複留用，造成增加生蛋汁汙染與滋生沙門氏菌之風險，三人也未落實員工烹調作業流程，導致107年4月18日至22日、26日間，前往該店用餐陳姓顧客等52人，食用店內「法式吐司」餐點，均出現發燒、噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，分別前往各診所醫院就醫。

中正大學林姓研究生，4 月22日凌晨在該店用餐，食用吳姓店長製作的「法式吐司」餐點，返回宿舍出現嘔吐、腹瀉、發燒等食品中毒傷害，之後在宿舍房間身亡。

院方參酌解剖報告、法醫、死者友人等證述，以及衛福部疾病管制署之函文，認定本件沙門氏桿菌造成食物中毒，至多僅造成嘔吐、腹瀉、發燒等情形，應不至於死亡；法醫也證實，死者因未就醫，併發腸胃炎反應外，再因長時間未進食、未補充液體養分、造成脫水現象，沙門氏菌全身性感染。