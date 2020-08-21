影／小潘潘尪夜市大亨江欽良涉嫌詐貸案 南投地院判決出爐

寶島時代村負責人江欽良涉詐貸案，南投地方法院今天下午宣判，認為江欽良2012年起向草屯農會詐貸，共犯偽造文書、公司法、侵占等7罪，得易科罰金部分有期徒刑1年2個月，不得易科罰金部分，判處11月徒刑，犯罪所得近600萬元沒收。

南投地檢署2017年10月，指揮中部打擊犯罪中心等員警共200人，荷槍實彈進入江欽良草屯鎮住處、公司及草屯農會搜索，訊後江欽良以1000萬元交保。

檢方調查， 江欽良利用人頭向草屯鎮農會、屏東縣恆春鎮農會、長治鄉農會等申貸，涉以假交易拉抬地價，再以寶島曼波文化商城股份有限公司名義出資購地，共涉及7件詐貸案，金額1億660萬元。

不過，江欽良否認指控，認為貸款過程合法，反控檢警登梯、翻牆、持長槍衝入，質疑濫權搜索，對於檢方遲未發還遭扣押電腦，帳目無法清算，導致寶島時代村只好打烊結束營業。妻子小潘潘更被荷槍實彈的警方嚇到得了憂鬱症，只好遠離南投，控訴檢警抄家，害他妻離子散。

南投地院今天宣判，認為江欽良涉嫌偽造文書、公司法等5罪，分別判處3至4月有期徒刑，合併執行1年2個月；另業務侵占罪分處9月、7月，均不得易科罰金，合併執行11個月。南投地檢署主任檢察官林志祐表示，等收到判決書後，會決定是否上訴。