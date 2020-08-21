康友掏空炒股案 「主力作手」江宗星羈押禁見

康友炒股操盤手江宗星犯嫌重大遭羈押禁見。記者張宏業／攝影

檢調偵辦前生技股后康友掏空案，查知康友董事長黃文烈在股市炒作自家股票，約談「作手」江宗星多人到案，台北地檢署複訊後，認江宗星犯嫌重大，依違反證券交易法聲請羈押禁見，台北地院開庭，今天裁准江宗星羈押禁見。

至於康友董事長黃文烈被控掏空7億元，檢察官傳、拘無著，研判黃文烈逃匿新加坡，已對黃文烈發布通緝，時效到2057年11月14日止。

康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，卻在2019年第4季財務報告中未揭露動產抵押資訊。