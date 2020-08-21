聽新聞
test
0:00 / 0:00
康友掏空炒股案 「主力作手」江宗星羈押禁見
檢調偵辦前生技股后康友掏空案，查知康友董事長黃文烈在股市炒作自家股票，約談「作手」江宗星多人到案，台北地檢署複訊後，認江宗星犯嫌重大，依違反證券交易法聲請羈押禁見，台北地院開庭，今天裁准江宗星羈押禁見。
至於康友董事長黃文烈被控掏空7億元，檢察官傳、拘無著，研判黃文烈逃匿新加坡，已對黃文烈發布通緝，時效到2057年11月14日止。
康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，卻在2019年第4季財務報告中未揭露動產抵押資訊。
檢調日前搜索黃文烈，約談股市「作手」黃耀弘、會計師施景彬、江明南到案，黃耀弘被聲押禁見獲准，施景彬、江明南各以30萬元交保候傳；辦案人員昨天第二波搜索，約談另一「作手」江宗星後，聲押江宗星也獲裁准。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言