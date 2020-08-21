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為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

北檢再提訊丁復華 李恆隆例行回診就醫治療

中央社 / 台北21日電

國民黨籍立法委員廖國棟的辦公室主任丁復華（前右）。中央社
國民黨籍立法委員廖國棟的辦公室主任丁復華（前右）。中央社

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，今天再度提訊在押的中國國民黨籍立法委員廖國棟辦公室主任丁復華，下午原本要提訊前太流公司負責人李恆隆，但李例行回診就醫，檢方改期再訊。

檢調調查，李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

北檢7月31日指揮調查局兵分65路搜索，並約談63人到案，訊後聲押李恆隆、郭克銘、蘇震清、廖國棟、陳超明等多人獲准。

檢調跟監多年，查出李恆隆親自或透過白手套郭克銘，交付賄款給廖國棟或丁復華，並拍下廖國棟收受裝有現金的黑色手提袋。廖國棟涉嫌收賄後，就李恆隆委託事項，長期、多次施壓經濟部相關人員。

北檢近日密集提訊在押的李恆隆、廖國棟、丁復華訊問，比對相關細節，今天上午提訊丁復華訊問，原本下午要提訊李恆隆，但李恆隆例行回診，檢方改期再訊

李恆隆 廖國棟 收賄

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