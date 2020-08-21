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商事審理法明年上路 不審台新金、財政部這類股東糾紛

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

重大商業紛爭不僅影響公司股東或債權人權益，也可能波及投資大眾市場，立院去年底通過「商業事件審理法」及「智慧財產及商業法院組織法」，司法院令定明年7月1日施行。司法院民事廳長李國增表示，商業事件審理未來將採二級二審制，一審為智商法院，擬設兩庭、9名法官，二審為最高法院；初估1年將收受4百多件案件。

李國增指出，適用商事審理法的案件為訴訟標的或價額在1億元以上，或涉及「公開發行股票公司」而影響交易市場秩序及投資人權益甚鉅的重大商業訴訟及非訟事件。這包括公司負責人因執行職務，與公司所生民事上權利義務爭議；因違反證券交易法、期貨交易法等所生民事訴訟；股東權利行使或公司股東會或董事會決議效力的爭議事件等。

李舉近爭議不斷的大同案為例，因有股東表決權遭剔除，這涉及公司經營、股東權利行使，未來這類案件將由智商法院處理；但像台新金控控告財政部毀約、沒支持董事席次，這則屬股東與股東間的糾紛，仍是由民事法庭處理。不過智商法院成立後「只收新案」，不會讓其他法院審到一半的案件移轉過來。

商事審理法採强制調解程序，重大商業事件要先行調解，由有商業專門學識的商業調解委員協助當事人自主解決紛爭，以減少訟累，快速終結爭執。另外也引進專家證人和當事人查詢制度，當事人可以請專家證人提供意見，強化審判專業，也可列舉事項向另外一造查詢或請求說明，加速審判。

李國增表示，為因應商事審理法明年上路，須增訂7項子法，皆在研議、討論中；除了要在明年5月底前完成遷調商業法官外，也將約聘、培訓商業調查官。

司法院民事廳廳長李國增表示，商業事件審理法明年7月1日施行，相關子法、人員和設備都在籌備中。記者王宏舜／攝影
司法院民事廳廳長李國增表示，商業事件審理法明年7月1日施行，相關子法、人員和設備都在籌備中。記者王宏舜／攝影

司法院 人權 民事訴訟 財政部 台新金

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