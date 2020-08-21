他花30萬撂人打蔡阿嘎、二伯 法院判決結果出爐
百萬訂閱Youtuber蔡阿嘎，今年3月3日騎機車載孕妻子二伯出門，遭男子陳榮峰持鐵鎚攻擊受傷。檢警追查，男子楊富盛涉嫌教唆吳弘育「教訓」蔡阿嘎，並由陳榮峰下手，3人日前遭依教唆傷害等罪起訴，在法庭上均坦承犯行，甚至稱「和政治無關」。士林法院今天宣判，楊、吳、陳共犯傷害罪，分別判處5至6月不等徒刑，可易科罰金。
士檢起訴指出，40歲楊男不滿蔡阿嘎在網路影片上的言論，今年二月底向吳男出價30萬元，涉嫌教唆吳找人毆打蔡阿嘎；吳數日後到新北市一家機車行找陳男幫忙，陳答應後，吳轉交蔡阿嘎北投住家地址。
陳涉嫌找車行董姓老闆，載他到蔡阿嘎住家埋伏，3月3日下午4時許，陳見蔡阿嘎騎車載孕妻「二伯」出門，趁兩人停等紅燈時，持鐵鎚往蔡的右膝敲擊兩下，鐵鎚還輝打到二伯腹部，導致蔡阿嘎手腳挫傷，二伯宮縮住進婦產科。楊、吳、陳等3人遭訴，董因不知情予以不起訴處分。
全案經士林地法院開庭，楊辯稱，酒後和吳聊天提到，蔡阿嘎還是大學生時期的youtube影片，常讓人開懷大笑，但和最近的影片差很大，並願意用30萬找人教訓「有機會修理他一頓」。
楊坦承，教唆吳打蔡阿嘎，但沒有說要打蔡的李姓妻子，案發後曾經和吳碰面，但沒有付30萬元。楊在移審庭時強調，教唆原因和政治無關。另，吳、陳等人也均坦承犯行。
士林地方法院今天下午宣判，楊、吳犯教唆傷害罪，分別判處6月、5月徒刑，可易科罰金，陳犯傷害罪判5月徒刑可易科罰金。
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