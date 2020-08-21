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福華電子狂賣母公司大同股票挨告 北檢：為籌措資金不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

大同子公司福華電子前年12月21日狂賣26287張大同股票，市場派、三圓建設董事長王光祥質疑林郭等人藉此摜壓大同股價，告發涉證交法內線交易等罪，台北地檢署認定福華電子為清償銀行債務，自行召開董事會決定賣股，且符合程序，依罪嫌不足，不起訴林郭等10人。（本報系資料庫）
大同子公司福華電子前年12月21日狂賣26287張大同股票，市場派、三圓建設董事長王光祥質疑林郭等人藉此摜壓大同股價，告發涉證交法內線交易等罪，台北地檢署認定福華電子為清償銀行債務，自行召開董事會決定賣股，且符合程序，依罪嫌不足，不起訴林郭等10人。（本報系資料庫）

大同子公司福華電子前年12月21日狂賣26287張大同股票，市場派、三圓建設董事長王光祥質疑林郭等人藉此摜壓大同股價，告發涉證交法內線交易等罪，台北地檢署認定福華電子為清償銀行債務，自行召開董事會決定賣股，且符合程序，今依罪嫌不足，不起訴林郭等10人。

告發對象包括林蔚山、林郭文艷、許孟祺、許翼材、許建平、袁祝平、沈仰斌、王嘉男、雷壬鯤等董事、獨董以及財務主管林逸倫等10人。

告發指出，林郭文艷等人明知福華電子營運正常並無資金窘迫情形，卻為反制外部股東爭取大同經營權，無視福華電子、大同股東及投資人權益，不計價賣出福華電子持有的26287張大同股票來摜壓股價，逼使外部股東因資金壓力，放棄經營權競逐。

林蔚山當時身兼福華電子董事長，林郭文艷兼任福華董事，福華董事會通過處分福華持有大同股票議案後，即自同日連續26筆、每筆最高賣單499張大單連續不計價鉅量拋售大同股票，致使大同股價從平盤上33.5元摜壓到29.85跌停。

福華電子2018年12月21日單一交易日賣出共13753張大同股票，以跌停價29.85成交者高達5988張，占福華電子當日賣出大同股票總數比例高達43.53％，也占大同當日跌停價成交量的27.81％，大同市值蒸發77億多元，嚴重損害數10萬名股東權益。

檢方調查，福華電子是2018年12月19日董事會中，討論到因為福華、綠能事件，銀行已開始向福華電子催款，但福華帳戶現金餘款為1.5億元，而3名獨董聽取財務處報告後，同意以處分麗清科技和大同股份籌措資金。

檢方認為，福華電子大量出售大同股票，也會造成母公司公司派股東持股減少，或影響市場上對於大同經營信心，對大同現任經營者而言是否絕對有利或毫無風險，均屬存疑。

多名被告供稱，林郭文艷於董事會召開前，曾私下表示希望福華電子不要處分大同股票，擔心此舉不利於大同面臨的經營權糾紛。檢方認定，福華電子連續大量低價掛賣大同股票，是為籌措償還銀行的短期借款，並無摜壓大同股價的不法意圖。

程序上經審計委員會及董事會決議通過，決策判斷上也無違背善良管理人注意義務及忠實義務，難認有何違反營業常規或背信的不法情事，且查無相關人內線交易，今依罪嫌不足，給予林郭等10人不起訴處分。

內線交易 人權 債務 大同

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