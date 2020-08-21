彰銀案高院更一審判台新勝 財政部：依法提起上訴

台新金2005年花費365億元標下彰銀22.5%股權，之後取得彰銀經營權，但2014年第24屆彰銀董事會改選，遭以財政部為首的公股搶回經營權，台新金認為財政部違反雙方契約內容，向法院提起確認契約關係存在。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

針對彰銀案，高院今更一審判決，見解與二審相同，仍判財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。財政部表示，對此深感遺憾，將依法提起上訴。

台新金2005年花費365億元標下彰銀22.5%股權，之後取得彰銀經營權，但2014年第24屆彰銀董事會改選，遭以財政部為首的公股搶回經營權，台新金認為財政部違反雙方契約內容，向法院提起確認契約關係存在。

台北地院一審認定雙方契約確實存在，財政部則提上訴；二審判決財政部應支持台新金取得彰銀經營權，最高法院於去年將全案撤銷發回更審，而今高院更一審判決，見解與二審相同，判財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。

台灣高等法院今宣判，確認兩造間關於「財政部持有彰化商業銀行的股份未出售前、且台新金控仍為彰銀最大股東者，財政部應支持（包括但不限於不得妨礙）台新金控指派的代表人當選彰銀四席之普通董事席次」的契約關係存在。

財政部今表示，就財政部與台新金之間關於彰銀經營權的民事訴訟案，財政部對此深感遺憾，將依法提起上訴，並籲請各界繼續支持，以維護全民利益。