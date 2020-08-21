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陸軍中士自焚亡 悲父控長官辱兒要官兵「別把他當學長」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

269旅所在的高山頂營區。示意圖／軍聞社
269旅所在的高山頂營區。示意圖／軍聞社

陸軍269旅機械化步兵第一營第一連謝姓中士去年9月26日在桃園楊梅高山頂營區遭火焚身亡，謝父控訴營區長官不當管理，還向官兵說「別把謝當學長、他只是掛中士的二兵」，控告3名長官凌虐部屬致死等罪嫌；但檢方發現，謝事前傳訊到LINE群組，認定與長官管教無因果關係，3人均不起訴。

桃園地檢指出，全案由軍法組檢察官林育駿指揮，謝姓中士（23歲）當天中午在待命班庫房全身遭火焚，送醫後仍於今年1月15日不治，相驗確認因火燒身、吸入性燒灼及全身95％灼傷、感染引發敗血症死亡。

檢方查出，謝事前在269旅機械化步兵第一營第一連的LINE群組留言說「大家對不起…我成為大家的負擔了」，搶救過程也向消防員表示是引火自焚，另監視器也拍下謝身影，另有2名證人目擊謝身體著火後，從庫房衝出至吸菸區前空地倒地，而謝口袋中的打火機有他的DNA，庫房留有汽油桶。

檢方說，根據以上證據，認定謝案發前有輕生自殘念頭，並傳送文字到LINE群組，自行到庫房取汽油、打火機往身體燃燒，應無外力介入。

而謝父告發林姓上士班長去年9月1日不當命謝抄寫軍事準則，並限期繳交，25日則當眾在其他士兵前說「以後不要用把謝當學長看」、「在我眼中，謝只是掛中士的二兵而已」。黃姓士官長也曾以「這麼簡單的事情都弄不好」斥責。

謝父並告發指出，彭姓士官督導長、林姓上士去年8、9月還命謝倫值星班長3次11日、安全士官45班及大門正哨29次等，遠較其他人多，彭在案發後還命人清洗地板油漬湮滅證據。

檢方查，林姓上士命抄寫準則並限期繳交，該手段與通過測驗之目的具有正當合理關聯，屬必要性，林雖有斥責謝，但是促使他如期完成意思，非無端謾罵，未達惡害通知或使人無法容忍之不人道程度，與軍法凌虐部屬、刑法之恐嚇危害安全等罪之構成要件有別。

而黃姓士官長安排大門勤務、彭姓士官督導長及林姓上安排輪值勤務等，因謝的勤務和輪值規則大致相符，沒有明顯違反規定，也非次數最高的人，難認被告有刻意加重他負荷。

檢方認為，謝在營區內遭長官彭、黃及林所為心情低落，但依照一般經驗法則，難謂一般人處於相同情境下，會以自焚為必然的選項。雖謝姓中士曾因犯錯遭被告斥責，但導致自焚結果非他們能預見，彼此間無相當因果關係，偵結予以3人不起訴。

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桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影

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