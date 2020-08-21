貪腐問題無國界 揭弊者保護法草案擴及私部門

為落實聯合國反貪腐公約國際審查結論性意見，法務部與金融監督管理委員會今舉辦「全國金融業企業誠信及法令遵循研討會」，法務部長蔡清祥致詞時表示，國際透明組織公布2019年清廉印象指數（CPI），台灣在全球排名第28名，其中進步最多的是針對企業經理人進行問卷調查的「世界經濟論壇」資料，足見台灣致力於協助建構私部門反貪腐機制的努力已經被世界看見。

聯合國反貪腐公約國際審查結論性意見第5點建議「我國投入更多關注於私部門貪腐威脅之預防措施」，今天的研討會在公務人力發展學院福華國際文教會館舉辦，由蔡清祥和金管會主委黃天牧揭幕，產、官、學界皆參與，包括金控、銀行業、證期業、投信業、保險業副總經理以上的法遵主管及稽核主管等2百多人。

蔡清祥指出，法務部推出的「揭弊者保護法」草案，也將保護範圍擴及私部門，提供安心吹哨的後盾，未來也會結合相關部會共同努力，持續與私部門建立反貪腐夥伴關係。

黃天牧表示，為了協助金融業者建立誠信、透明的企業文化，建構內部檢舉制度防制企業舞弊，金管會近年來持續檢討修正相關法規，例如增訂內部檢舉及吹哨者保護制度，要求業者於內部控制制度中建立檢舉制度，以營造良好的金融環境，促進整體金融產業的健全發展。

僑光科技大學校長余致力今講授「私部門防貪管理機制之重要性」專題，提醒在全球化環境中，唯有建構有效的防貪管理機制，營造企業誠信文化，企業才能永續經營。渣打商銀法遵長廖苡庭、中國人壽副總經理許東敏、兆豐證券法務暨法令遵循室資深協理楊北辰則分享銀行業、保險業和證券期貨業在「推動防貪管理機制及友善吹哨者職場環境」的實務標竿案例與作法。