獨留5月大女嬰在家2天致死 生母涉遺棄遭起訴

高雄市一名21歲楊姓女子去年12月底帶著大女兒出門，卻把需定時餵藥的5個月大幼女留在住處，2天後返家時女嬰已無氣息，送醫不治，檢察官偵結後起訴，並建請法官加重其刑。

橋頭地檢署今天宣布此案偵結，檢察官認定楊女故意遺棄無自救能力的嬰兒，依遺棄致死罪將楊女提起公訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

橋頭地檢署指出，21歲的楊女平時居住在高雄市左營區的住所，獨自撫養2名女兒。明知幼女為出生剛滿5個月的嬰兒，且出生即患有心室中膈缺損疾病，應定時餵食、餵藥，卻基於遺棄犯意，在去年12月25日帶著當時還不滿2歲的大女兒出門。

橋檢指出，楊女在去年12月27日下午返回居所時，發現小女兒已無呼吸、心跳，隨後將小女兒送往醫院，急救後宣告不治。