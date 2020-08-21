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彰銀之爭 高院更一審判財政部應支持台新金當選4席普董

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台新金控財政部毀約致喪失彰化銀行經營權並求償165億元案，台北地院判決財政部「不得妨礙」台新金取得過半董事席次，雙方不服均上訴，高院確認特定條件下財政部「應支持」台新金取得過半普董席次。但最高法院廢棄原判決，發回更審，高院更一審今判「財政部持有彰化商業銀行股份有限公司之股份未出售前、且台新金控仍為彰銀最大股東者，財政部應支持（包括但不限於不得妨礙）台新金控指派之代表人當選彰銀4席之普通董事席次」契約關係存在。

彰銀2005年6月間，以私募公開競標方式辦理現金增資，發行14億特別股，財政部當時是彰銀最大股東，為達成政府二次金改公股整併，同意其他金融機構取得彰銀經營權，之後台新金以365億6800萬元、即溢價114億元標購彰銀增資案全部股份。

但台新金不滿2014年彰銀第24屆股東會改選董事前，財政部違約干預董事會選舉，導致喪失經營權，蒙受165億5800萬元損害，而對財政部提告。

北院2016年4月27日判財政部在台新金仍屬彰銀最大股東期間內，不得妨礙台新金指派的代表人當選彰銀全體董事席次過半數之董事席次，但財政部在24屆彰銀董、監事改選重新取回多數股權的過程，也沒有違法，求償部分駁回。

後來台新金為求審判加速，2017年1月主動撤回「請求改派董事」及「損害賠償」兩項請求，僅要求確認關係存在。高院前審確認雙方關於「財政部持有彰化商業銀行股份有限公司之股份未出售前、且台新金融控股股份有限公司仍為彰化商業銀行股份有限公司最大股東者，財政部應支持台新金融控股股份有限公司指派之代表人當選彰化商業銀行股份有限公司全體董事席次過半數之普通董事席次」契約關係存在。

高院更一審認為，雙方締結契約目的在達成限時限量完成金融機構整併政策與改善彰銀財務結構，後來因台新金控取得經營權，使彰銀財務結構大幅改善，創造彰銀、股東及員工三贏的局面。契約架構是財政部設計，台新金控只是被動地參與彰銀特別股的投標，不是以不正當手段締結。

高院更一審指出，彰銀在契約成立前面臨逾放比率過高引發財務危機，契約引進台新金控挹注的資金後，已使彰銀淨值由2004年間財政部主導經營時的748億元，迄2014年增加為1192億元，逾放總額由692億元降為2014年的28億元，逾放比則由7.77%降為2014年的0.22%，對於小股東並無不利。

契約規定雙方協議分配董監事席次，再由雙方各依公司法規定各自投票給自己所提名或推薦的董監事人選，雙方協議分配席次比例和財政部所占12.19%與台新金控所占22.55%的持股比率相同，符合股權實力與比例原則，並無表決權行使與股份所有權分離的狀況。

再者，契約雖未定有期限，但當財政部完全出售其持股、台新金控非彰銀最大股東時，為解除條件。更一審認為，財政部可在市場購買彰銀股票方式使自己成為最大股東，或直接或間接向台新金控購買彰銀股票，或由彰銀向台新金控購買股票為庫藏股，使台新金控喪失最大股東地位，財政部即可免除支持台新金控取得彰銀經營權的拘束。

財政部依契約雖負有支持台新金控取得彰銀經營權的義務，但支持方法是採協議分配董監事席次，台新金控於15席董事獲分配8席，於5席監事獲分配3席。2014年時因相關法令變更，致彰銀未再設監察人，僅設6席普董、3席獨董，則雙方各應分配的席次，自應依比例決定。高院更一審計算，認財政部僅須分配給台新金控4席的普董。至於獨董席次，因未在台新金控起訴請求確認範圍，高院更一審無從審理。

台新金控雖主張財政部應支持當選彰銀全體董事席次（9席）過半數（5席）的普董席次。但高院更一審認為台新金控如獲分配4席普董，占6席普董67%，已超過2005年當選董事比例的53%，請求5席普董，占6席普董83%，顯與2005年當選董事比例差距過大。

財政部、台新金控2014年持有彰銀股份比率依序為12.19%、22.55%，台新金控請求5席普董，更一審認為不符股權實力與比例原則，況財政部2014年當選普董4席，已取得彰銀經營權，堪認當選4席普董即足以取得彰銀經營權，台新金控請求確認普董席次超過4席部分為無理由。

彰化銀行。圖／聯合報系資料照片
彰化銀行。圖／聯合報系資料照片

公司法 台新金控 財政部 彰銀

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