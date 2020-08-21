錘死老母還玩電動 審判最後「表悔意」無期徒刑定讞

男子吳文榮拿鐵鎚攻擊母親致死，一、二審皆被依殺害直系尊親屬罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回他上訴定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影 男子吳文榮與母親口角，回房間拿之前當裝潢工用的鐵鎚猛砸母親頭部，用鐵鎚手柄部分勒斃母親，還不理母親死活回房玩手遊。吳父覺得怪怪的，赫見妻子已氣絕身亡。宜蘭地院依殺害直系血親尊親屬罪，判吳無期徒刑，褫奪公權終身。因刑法修法，高等法院今年5月撤銷原判決，但仍處無期徒刑；吳上訴，最高法院駁回定讞。

43歲吳文榮與前妻育有一女，女兒由前妻撫養，他長期失業在家。吳認為父母從小對他不好，長期與家人疏離，前年8月5日凌晨1點，吳從3樓的房間走下來，到1樓廚房想要找東西吃，與吳母口角。

當時吳母正在廚房準備冰料，碎念兒子不好好工作，又質疑他偷錢，兩人大吵。吳回房，拿出35公分長的鐵鎚，下樓猛砸母親頭部及後腦勺，再用鐵鎚手柄部分壓勒吳母頸部導致窒息死亡。

吳說，從小母親就對他不好，會罵他、無緣無故說東西是他弄壞的，這已經讓他覺得習以為常，但他從來沒有想過要對母親怎麼樣，他只知道躲在房間不要讓母親碰到就不會被罵，「母親看我的眼神很糟」。不過家人表示，吳不事生產，沒錢就向哥哥要，還會破壞家中物品、偷竊財物，有拿鐵鎚的暴力傾向；吳平常都一個人關在房間，不太跟家人打交道。

高院開庭時，吳文榮表示有心悔改，而母親非單單只對他不好，哥哥也有相同的遭遇，還聲請做與母親的血緣關係鑑定。法官詢問原因何在？吳說，在家自覺像個外人，「不是他們的小孩」，父親也常誣賴他。但高院認為吳案發後沒提過這一點，直到一審辯論終結前才突然說出，且說詞悖於常理，認為無鑑定必要。

高院認為吳長期賦閒在家玩電動，造成家人負擔，只因母親嘮叨就拿鐵鎚砸擊、勒死她，應嚴懲。考量吳在最後審理時表示悔意、自責，受教誨師、心理師輔導後「知道自己真的犯錯了」，高院判他無期徒刑。最高法院認同高院見解，駁回吳上訴。