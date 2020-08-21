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隱匿華映19項不平等承諾 大同林蔚山夫婦財報不實遭訴
台北地檢署偵辦大同和子公司華映隱匿財報案，查出大同董事長林蔚山、林郭文艷夫婦等人涉隱匿台灣華映2010年在大陸取得閩東電機75%股份再改名為中華映管上市時，簽下19項不平等承諾，致投資人難以判斷風險，今違反證交法財報不實罪，起訴林蔚山夫婦、華映前財務長兼會計主管汪志成、前財務長簡永忠和前總經理林盛昌5人。
2018年12月13日晚間，台灣華映突然宣布聲請重整，華映工會及員工無人事先知悉消息，而當時台灣華映宣稱，原因是中國孫公司華映科技向台灣華映追討帳款、子公司華映百慕達公司無法清償12月18日到期的香港民生銀行5300萬美元借款。
工會認為，台灣華映或母公司大同，隱匿對公司具有重大影響的資訊，未誠實在財務報表揭露，因此於今年2月間告發涉嫌違反證交法財報不實罪。北檢在工會告發前、華映破產之際已立案調查。
檢方調查，台灣華映2006年間計畫收購大陸閩東電機，再改名華映科技到深圳交易所上市，華映為讓大陸官方核准此收購案，多次拜會福建省政府高層，陸方要求華映要維持閩東電機原有利潤和保障原始股東權益，因此需提供業績保證，華映最後以華映百慕達公司、華映納閩公司的名義簽下19項承諾保證。
檢方認為，19項承諾中，其中有6項承諾的隱匿對投資人影響最大，包括「重組方不減持上市公司股分承諾」，導致華映公司當時持有的華映科技股票全部無法買賣，而此重大利空消息被隱匿後，投資人僅知收購案利多，卻不知道利空。
這6項承諾的揭露對投資人的判斷相當重要，但大同公司、華映公司卻隱匿此事。檢方根據財務報告和證人等供詞，認為林蔚山夫婦等5人，刻意製作不實的2010年至2018年財務報告，隱匿當時收購案的不平等承諾書內容，導致投資人可能誤判情勢。
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