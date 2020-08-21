康友掏空搜出整掛炒股集團 主力操盤手聲押

康友-ＫＹ董事長黃文烈涉掏空七億潛逃海外，調查局北機站扣押股市作手黃耀弘手機鑑定，意外發現黃文烈背後還有個龐大的炒股集團，懷疑炒股區間與康友曾站上生技股王有關，昨天發動第3波搜索，約談操盤者江宗星、妻子陳秀如共14人，北檢認定江宗星涉犯重罪，今晨向法院聲押禁見，集團成員朱勇康30萬交保。

北機站日前搜索黃耀弘（收押）時，發現黃文烈在台北租用小豪宅開「盤房」炒股，調查官前往盤房搜索，發現整個房間全部擺滿電腦，幾乎每天都在下單炒股，立即將相關電腦設備、電磁紀錄、智慧型手機、股票交易資料、人頭帳戶等證物扣押過濾。

調查顯示，黃文烈炒股有3部曲，首先利用大陸孫公司「六安華源製藥」向銀行抵押借貸7億，找來會計師製作不實財報掏空資產，接著籌組炒股集團，找來台中地區從事建築開發的「江董」江宗星操盤，待股價拉至最高點，再「倒貨」坑殺投資人。

檢調發現，江宗星等人炒作康友股價多年，曾一度將康友股價拉到每股150元，研判黃文烈左手掏空康友資產，右手炒股牟利。2018年康友股價大進擊，成功擠下精華躍居為生醫股王，更一舉成為台股股后，檢調將釐清這段區間有無人為操縱炒股。

黃文烈的家人都領有新加坡護照，黃8月初就持台灣護照前往星國藏匿，北檢昨天也對黃發布通緝，追溯時效至2057年。