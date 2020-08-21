立委趙正宇馬拉松偵訊8小時 狼狽返看守所

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

檢調偵辦立委收賄案，近日密集提訊在押的蘇震清、廖國棟、太流前董事長李恆隆、白手套郭克銘等人，鞏固SOGO案行收賄事證與金流；檢方昨天針對陽明山私人墓地變更地目案，再提訊涉嫌受殯葬業者賄賂的趙正宇出庭，釐清在趙家中搜出的920萬元，是否為相關賄款或其他不法所得，趙正宇被馬拉松偵訊至少8小時，今天凌晨才搭囚車返回台北看守所。

趙正宇以往上囚車前，都刻意把頭轉往內側，避免遭媒體拍攝，他今天上車時，頭不經意轉往囚車道大門看了一眼，看得出模樣相當狼狽。

檢調追查，寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲總經理鍾克信，位於陽明山國家公園的富貴山墓園，換算有將近2萬坪的多筆土地，被營建署列入限建範圍的「第三種一般管制區」，無法開發，2人為增加土地價值，以利脫手開發，透過關係找上趙正宇向營建署施壓關說。

檢調雖在趙正宇家中搜出920萬元現金，但辦案人員清查，鍾克信財務狀況並不是很好，經常四處調頭寸，這筆920萬元是否來自鍾克信，還有待釐清；另外，陽明山私人墓地變更利益龐大，若這筆920萬元是相關賄款，趙正宇1人如何吃得下，是否尚有其他期約收賄立委未曝光，是檢調偵訊趙正宇的重點。

檢方首次聲押趙正宇時，因趙正宇辦公室主任林家騏（收押）一肩扛，供稱收錢一事未告知趙正宇，相關款項被他拿去償還賭債，趙正宇因此獲100萬元交保；檢方不服提起抗告，高院發回更裁，北院2度召開羈押庭，裁定趙正宇收押。

立委趙正宇（圖中紫衣者）昨天被提訊，今凌晨返回看守所。記者張宏業／攝影
立委趙正宇（圖中紫衣者）昨天被提訊，今凌晨返回看守所。記者張宏業／攝影

趙正宇 收賄 陽明山

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