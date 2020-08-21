康友掏空爆炒股 操盤主力「江董」移送北檢

康友-ＫＹ董事長黃文烈涉掏空7億元潛逃海外，台北地檢署對黃文烈發布通緝，追溯時效至2057年；據調查，黃文烈掏空資金後，籌組炒股集團，調查局北機站日前搜索股市作手黃耀弘手機時，意外發現黃文烈背後還有個炒股集團，昨天發動第3波搜索，約談操盤者江宗星、妻子陳秀如共14人到案，江、陳今天凌晨被依違反證交法移送北檢複訊，不排除強制處分。

另外，黃文烈大帳房陳柏榮負責調度金流、保管炒股人頭帳戶，是全案關鍵角色，黃與陳有親戚關係，黃逃亡前曾躲在陳家，陳甚至暗中幫黃滅證，檢方昨天向法院聲押禁見陳獲准。

調查顯示，黃文烈利用大陸孫公司「六安華源製藥」向銀行抵押借貸7億元，找會計師製作不實財報掏空資產，接著籌組炒股集團哄抬股價，找來中部地區從事建築開發的「江董」江宗星操盤，待股價拉至最高點，再「倒貨」坑殺投資人。

檢調發現，江宗星等人炒作康友股價多年，曾一度將康友股價拉到每股150元，研判黃文烈早就預謀左手掏空康友資產，右手布局炒股牟利，2018年康友股價大進擊，成功擠下精華躍居為生醫股王，更一舉成為台股股后，檢調將釐清這段區間有無人為操縱炒股。

據了解，黃文烈的家人都領有新加坡護照，黃8月初就持台灣護照前往星國藏匿，台星兩國雖未簽定司法互助協定，但可請求就個案相關證據交換。