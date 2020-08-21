弒母無罪責付衛生局補救？ 責付只是確保訴訟程序

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

梁姓男子剁下母親頭顱還刺屍37刀，台灣高等法院認定他因吸毒致喪失辨識能力，在判決書主文上短短記載「原判決撤銷。梁○○無罪。」，不過卻採取「補救措施」，將人責付給桃園市衛生局，引發議論。法界人士表示，因判無罪但責付者，少年事件不乏其例，成人殺人案則相當罕見，衛生機關願擔負起責任，要給予很大的肯定。

司法院表示，「責付」屬程序事項，目的是確保被告未來到庭、刑之執行，讓國家刑罰權得以實現，與交保性質較相似，但程度更弱，只是希望受責付人能了解被告的行蹤。「監護」則是法院的強制處分，像是被告可能再犯，就有必要令入相當處所，會寫在主文中。

司法院指出，現行的「相當處所」通常是指醫院或療養院，但實務上這非一般醫院所能承接，政府為補滿社會安全網，目前也由行政院政務委員林萬億推動衛福部、法務部合作，計畫成立司法精神病院。

因責付只是確保訴訟程序的處分，未來若最高法院判決確定，責付也就「消失了」。高院在梁案中請桃市衛生局依精神衛生法妥為處理，但精神衛生法「不是特別針對梁的狀況」規範，而是對所有精神疾病者，包括酒癮、藥癮、精神官能症和精神病，只要警察、消防機關執勤時有發現這些人有傷人或自傷的行為，就要通知當地主管機關；若民眾也發現，則應即時通知消、警。

精神衛生法雖規定緊急安置不得超過5日、強制住院不得超過60日，但若經專科醫師鑑定有延長必要，報經主管機關審查會許可，可以延長，每次以60日為限。法界人士指出，條文換句話說就是強制住院可能一直持續下去，直到病情好轉。現行的監護則以5年為限，外界疑慮「5年不夠」，在嘉義殺警案後法務部也緊急修正刑法保安處分規定欲延長，但兩者都面臨限制人權疑慮。

梁姓毒品人口拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷，台灣高等法院將梁從無期徒刑改判為無罪，還罕見地「責付」給桃園市衛生局。記者王宏舜／攝影
梁姓毒品人口拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷，台灣高等法院將梁從無期徒刑改判為無罪，還罕見地「責付」給桃園市衛生局。記者王宏舜／攝影

衛生局 司法院 法務部

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