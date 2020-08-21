弒母無罪責付衛生局補救？ 責付只是確保訴訟程序

梁姓男子剁下母親頭顱還刺屍37刀，台灣高等法院認定他因吸毒致喪失辨識能力，在判決書主文上短短記載「原判決撤銷。梁○○無罪。」，不過卻採取「補救措施」，將人責付給桃園市衛生局，引發議論。法界人士表示，因判無罪但責付者，少年事件不乏其例，成人殺人案則相當罕見，衛生機關願擔負起責任，要給予很大的肯定。

司法院表示，「責付」屬程序事項，目的是確保被告未來到庭、刑之執行，讓國家刑罰權得以實現，與交保性質較相似，但程度更弱，只是希望受責付人能了解被告的行蹤。「監護」則是法院的強制處分，像是被告可能再犯，就有必要令入相當處所，會寫在主文中。

司法院指出，現行的「相當處所」通常是指醫院或療養院，但實務上這非一般醫院所能承接，政府為補滿社會安全網，目前也由行政院政務委員林萬億推動衛福部、法務部合作，計畫成立司法精神病院。

因責付只是確保訴訟程序的處分，未來若最高法院判決確定，責付也就「消失了」。高院在梁案中請桃市衛生局依精神衛生法妥為處理，但精神衛生法「不是特別針對梁的狀況」規範，而是對所有精神疾病者，包括酒癮、藥癮、精神官能症和精神病，只要警察、消防機關執勤時有發現這些人有傷人或自傷的行為，就要通知當地主管機關；若民眾也發現，則應即時通知消、警。