毒蟲砍娘頭獲判無罪惹議 高檢署：上訴維持社會公益

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

梁姓男子弒母獲台灣高等法院判無罪，不僅和桃園地院的見解歧異，輿論也幾乎一面倒撻伐，台灣高等檢察署表示本案桃檢還求處死刑，判決與國人期待落差太大，一定上訴。梁在高院開庭期間舉止正常，當檢方主張不能依刑法第19條規定減刑時，律師辯護「他連怎麼殺的都忘記了」，梁也說「忘記了」，高院認定梁現已不須監護。

高檢署表示，雖然承辦檢察官尚未收到判決書，但檢察官已立即調閱本案卷證資料，研議相關法律疑義，在收到判決書後將立即上訴，依據法律維持社會公益。

梁的姊姊們在一審時請求法官別判他死刑，二審不僅「如願」還判梁無罪，但審判長陳筱珮今在宣判時，又跟梁說「是否適合回家仍有疑慮」，因此責付桃園市政府衛生局。

刑法第19條規定行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識行為違法或辨識能力顯著降低，判不罰或減刑，但該條第3項則規定「於因故意或過失自行招致者，不適用之。」。高檢署檢察官表示，梁因吸毒而殺害母親，這是「自行招致」，不應該成為減刑事由。

檢方指出，「自行招致」源於德國刑法學上的原因自由行為概念，像是明知酒後駕車可能會撞死人，但仍執意喝得酩酊大醉，這種情況下如何能要求不罰或減刑？而桃園療養院認為梁姓男子是精神耗弱，但高院卻認為他已達心神喪失的嚴重程度，檢方也認為一、二審解讀差異大。

不過高院認為，梁事前並無要殺害母親的念頭，所謂「自行招致」應該是指有意識時就要殺人，假借使用毒品來殺害母親。高院依法醫研究所和台大醫院的報告推定梁是在卡西酮類物質作用最強時行凶。

法醫研究所指出，最常見的卡西酮類合成毒品就是「喵喵」，屬中樞神經興奮劑，施用將產生幻覺、妄想、暴力，長期使用可能導致精神異常。

毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷，台灣高等法院今將梁從無期徒刑改判為無罪，還罕見地「責付」給桃園市衛生局。記者王宏舜／攝影
毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭，母親身上有37道刀傷，台灣高等法院今將梁從無期徒刑改判為無罪，還罕見地「責付」給桃園市衛生局。記者王宏舜／攝影

檢察官 毒品 死刑

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