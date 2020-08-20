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4G頻譜更一審 改判台灣大賠遠傳2.4億元

中央社 / 台北20日電

遠傳電信因4G頻譜爭議，向台灣大哥大求償10億元。高院判決台灣大應賠償7億餘元，經最高法院發回，高院更一審今天改判台灣大公司應給付遠傳公司2億4215萬餘元。可上訴。

遠傳電信公司向法院主張，與台灣大哥大於民國102年10月間參與國家通訊傳播委員會的行動寬頻業務競標，雙方標得的1800MHz頻段，均有部分頻率與彼此當時使用於2G業務的頻率重疊。

遠傳主張，雙方為即早收回頻率以使用於4G服務，於103年6月18日簽訂協議書，約定分兩階段繳回重疊頻率，但台灣大未依約繳回，反而申請指配遠傳繳回的頻率且獲准，並自104年5月8日開始使用，請求賠償新台幣10億580萬元。

台灣大則主張並無違約，反指遠傳違約還散布不利言論導致台灣大商譽損失10億元，與遠傳主張的債權可以抵消。

一審台北地方法院判決台灣大應繳回重疊頻率，並不得使用；二審台灣高等法院則改判台灣大賠償遠傳7億6577萬9233元。

案經雙方提起上訴，最高法院認為，二審損害賠償期間起始點的認定稍嫌速斷，且遠傳另主張應以公平交易法計算賠償金額，但二審並未針對這部分予以審酌，廢棄原判決發回更審。

台灣高等法院

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