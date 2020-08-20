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染毒銀樓小開闖國有林地偷肖楠木 判刑1年罰9萬

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市薛姓男子今年初闖入三峽區國有林地竊取重達8公斤多的肖楠木，下山時為保七總隊警方查獲。新北地院今依竊取森林主產物貴重木罪判刑1年，併科罰金9萬8160元，可上訴。

59歲薛姓男子為三峽區望族後代，家族經營銀樓致富，民國70年初，該家族就擁有全三峽第一輛勞斯萊斯豪華汽車。薛男因染上吸毒惡習，還將母親名下房屋租給毒眅，方便就近購毒，薛母一度大義滅親求助警方。

薛男2月中闖入三峽區插角地區熊空林區，竊取一塊重達8.18公斤的肖楠木，藏在登山背包內背負下山時，在三峽滿月園森林遊樂區旁天德巷內，為保七總隊第五大隊員警當場查獲。

新北地院今依竊取森林主產物貴重木罪將薛男判刑1年，併科罰金9萬8160元，可上訴。

肖楠木。圖／報系資料照
肖楠木。圖／報系資料照

銀樓 森林遊樂區

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