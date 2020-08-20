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性侵犯強制治療未規定最長多久？ 猥褻男聲請釋憲

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

盧姓男子犯乘機猥褻罪遭判刑3年5月定讞，2011年6月26日縮刑執畢後，仍持續到台中監獄執行強制治療，今年3月27日通過鑑定、評估，但台中高分檢仍認對再犯率有疑義，未向法院聲請停止強制治療。盧認刑法第91條之1、性侵害犯罪防治法第22條之1、性侵害犯罪防治法施行細則第12條之1等規定有違憲之虞，聲請大法官解釋。大法官定11月3日在憲法法庭刑言詞辯論。

本件爭點題綱如下：

一、刑法第91條之1第1項規定「有再犯之危險」、第2項規定「再犯危險顯著降低」，是否違反法律明確性、憲法罪刑法定原則及憲法第8條人身自由之保障？

二、刑法第91條之1第2項、性侵害犯罪防治法第22條之1第3項，未規定強制治療之最長期間，是否違反憲法第8條人身自由之保障及第23條比例原則？

三、性侵害犯罪加害人因刑法第91條之1或性侵害犯罪防治法第22條之1規定而受強制治療者，其異常人格及行為，有無治癒（矯正至與常人無異）之可能？一般而言，接受強制治療者，需經過多長時間方能達到「再犯危險顯著降低」？實務上是否有受長期強制治療卻仍未治癒者？有無強制治療以外對人身自由侵害較小之替代方式，可使加害人達到「再犯危險顯著降低」之程度？

四、依刑法第91條之1第2項、性侵害犯罪防治法第22條之1第3項，雖規定每年應進行之鑑定、評估，但相關法律未賦予當事人或其委任之代理人有陳述意見之機會，暨未規定每年鑑定、評估結果，如加害人未達「再犯危險顯著降低」者，應經法院審查，予當事人或其委任之代理人有到庭陳述意見之機會，此等是否違反憲法正當法律程序原則？

五、性侵害犯罪防治法第22條之1第1項、第2項及同法施行細則第12條之1，對加害人施以強制治療，溯及適用於2006年7月1日刑法第91條之1公布施行前之性侵害犯罪者之部分，是否違反信賴保護原則及法律不溯及既往原則？

犯乘機猥褻罪的盧姓男子不滿刑後仍得持續強制治療，聲請大法官釋憲。示意圖／聯合報系資料照片
犯乘機猥褻罪的盧姓男子不滿刑後仍得持續強制治療，聲請大法官釋憲。示意圖／聯合報系資料照片

性侵 大法官 猥褻

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