長照悲歌...7旬老婦人持榔頭打死丈夫 一審判2年8月

76歲陳姓阿嬤長期照顧疾病纏身的吳姓丈夫，2018年間疑不堪長照壓力，涉嫌持榔頭猛搥丈夫頭部十三下致死，遭依殺人罪嫌起訴。陳阿嬤如今生活無法自理，依賴家人照顧，她曾在辯論終結前當庭說「很後悔做這件事」。士林地方法院今天下午4時宣判，合議認定陳犯殺人罪，判處有期徒刑2年8月。

這起長照悲歌發生在2018年10月17日，前一天吳姓丈夫剛出院返家，退休老師陳阿嬤照顧洗腎度日的丈夫長達30多年，得知醫囑指出丈夫因血管鈣化，未來恐無法再加裝心臟支架，受不了長期累積的照護壓力。

17日中午11時許，陳在廚房準備午餐，突然轉身到客廳，拿出抽屜工具箱內的1把鐵榔頭，朝睡夢中的丈夫連續捶打13下，吳醒後極力反抗，但陳未停手，持續打到丈夫沒再掙扎才罷手。

起訴指出，陳犯後在浴室稍做清洗，12時許打電話向社區的保全稱殺了吳姓丈夫，請保全打電話報警，消防人員到場後立即將吳搬往家中地面救護，並送往醫院急救，當天下午1時許，吳因多重鈍傷、肺炎、心肌肉梗塞併嚴重心肌炎致心因性休克宣告不治。

陳阿嬤自首後，配合檢警訊問均坦承犯行，因無法再照顧，拿榔頭活活打死丈夫。案發後1個月陳阿嬤因精神、身體狀況不佳，入住三總北投分院精神科，案發7個月後法院開庭，陳阿嬤暴瘦17公斤，從原本55公斤瘦到僅剩38公斤。兒子女兒均證稱，她生活無法自理，並請求法院輕判。

陳的胞妹也證稱，陳犯後入住精神科時狀況不好，曾向家屬透露，案發時有個聲音說要「殺死你！」。姊夫出殯時，他的家人都沒有埋怨，經過1年多來，姊離開傷心地，住在娘家，黑暗籠罩她身上，目前生活仍無法自理「她已判自己死刑，把自己關在心牢」。

全案在審理過程委由馬偕醫院精神鑑定，鑑定報告書評估陳有適應障礙症，但並無影響生活或處理生活事務，也無幻想症狀。

檢察官論告認為，陳涉持榔頭重擊被害人13處致死，不顧被害人強力掙扎，極力求生，犯罪手段殘忍，剝奪生命，僅依照自首減刑。辯護人請求法院依照刑法19條、59條減刑，並給予緩刑機會，付保護管束，給予家庭再次機會。

合議庭審酌，陳阿嬤在行為、犯後自首報案，及警詢時的應對談話等，並沒有精神喪失或耗弱情形，馬偕醫院鑑定評估雖有適應障礙症，但是在犯罪行為後產生，因此不適用刑法19條減刑。

合議庭認為，陳阿嬤犯後自首依法減刑，全案因長期照顧久病患者，壓力過大，一時衝動犯錯，依刑法59條情堪憫恕再減刑。全案今下午4時宣判，陳犯殺人罪，判處有期徒刑２年8月。可上訴。