快訊

南韓國情院：金與正受託「掌握國政」為金正恩分憂

真正的代理戰爭：從釣魚台衝突看國軍無人機作需想定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔣月惠咬女警判決定讞將服勞役 肯定結果還給警察公道

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年抗議「屏東市公勇路拓寬工程」拆除案，蔣月惠肉身阻擋怪手，穿梭施工管制區直播，遇上執勤女警攔阻時，蔣月惠打女警、咬傷女警。屏東地院一審依傷害罪共2罪，判蔣月惠處拘役80日，得易科罰金一天1千元，8萬元。蔣月惠提上訴，二審高雄高分院今宣判，維持一審判決。蔣月惠說，判決結果早就預料到，也還給警察公道，她咬傷女警，警察也是無辜的。

蔣月惠今受訪說，她很早接受這樣的事實，一審時，律師有跟她說可能會被判至少要3個月，判出來結果是80天，她會上訴是因為，她接下屏東高工建國自助餐案，到9月8日前每周二都要到台北抗議。

蔣月惠說，法官問她爲什麼要上訴？她說，因為她8萬要留給弱勢者，也為了要延長到9月8日可以每周二北上抗議聲援屏東高工建國自助餐案。

蔣月惠說，判決結果早預料到，這樣判決「還警察公道，咬傷女警，警察也是無辜的，我也不是故意的」，情緒激動之下，情緒控制有點難。

蔣月惠說，「這樣的判決，能讓社會和諧，讓警察士氣不要受打擊，我也可以接受。」也請他們原諒，這樣的判決也是跟他們說對不起。

蔣月惠說，她會去服勞役，她對這個領域陌生，也可以從中了解相關生態，運作模式，或許可以幫他們做些事情、發聲「上帝說凡事都互相效益，愛神能得益處，這也許是上帝另外的不同祝福」

蔣月惠說，她會去服勞役，議員一個月薪水7萬多元，每個月6萬捐給羅騰園，剩下生活開銷、保險費，雜支等，還要存議員保證金、立委的保證金。

蔣月惠說，現在回憶起事發當下，「當時很多人圍著我，我喘不過氣，想要衝出去，到現在我內在的兒童，還是很害怕的，還是蠻難過的，被壓住的害怕，要衝出去，要窒息的感覺，腳扭傷」。

屏東縣警方說，尊重司法判決。

屏東縣議員蔣月惠。記者劉星君／攝影
屏東縣議員蔣月惠。記者劉星君／攝影

蔣月惠 屏東縣 警察

延伸閱讀

屏東縣議員蔣月惠狠咬女警 判拘役80日定讞

心智障礙青年搭公車趴趴走 基隆女警手牽手護送他回家

大溪關聖帝君遶境義警中隊長贈Q版口罩 美女警更吸睛

【眷村存亡戰3】共和新村有解決方案？專家建議「以住代護」

相關新聞

長照悲歌...7旬老婦人持榔頭打死丈夫 一審判2年8月

76歲陳姓阿嬤長期照顧疾病纏身的吳姓丈夫，2018年間疑不堪長照壓力，涉嫌持榔頭猛搥丈夫頭部十三下致死，遭依殺人罪嫌起訴...

影／蔣月惠咬女警判決定讞將服勞役 肯定結果還給警察公道

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年抗議「屏東市公勇路拓寬工程」拆除案，蔣月惠肉身阻擋怪手，穿梭施工管制區直播，遇上執勤女警攔阻時...

立委收賄案 檢方再提訊趙正宇追金流

檢調偵辦立委收賄案，近日密集提訊在押的蘇震清、廖國棟、太流前董事長李恆隆、白手套郭克銘等人，鞏固SOGO案行收賄事證與金...

屋頂設基地台收月租3萬5 不同意降租又不讓拆設備挨告

王姓婦人提供住處頂樓給電信公司設基地台，租期5年，月租3萬5000元。3年半後業者要求降租被拒，派工程師前往拆除電信設備...

不孝子為遺產找人強押母親上車 4人涉犯強盜罪遭訴

黃姓男子因不滿陳姓母親取得父親留下的遺產，涉嫌夥同李姓男子等3人，當街押走母親，逼簽下金融卡提款授權委託書，還逼打電話給...

趁女車友吞雲吐霧時強吻 辯酒醉卻步伐穩定被判刑

張姓男子與車隊的女車友小蘋（化名）僅是朋友關係，元月初在燒烤店聚餐後，見她在店外抽菸吞雲吐霧時，強吻她1、2秒，經小蘋提...

教授批「紅媒」不構成誹謗 法官：有人因中資大量獲利

中山大學社會學系教授王宏仁認為有線電視頻道代理商九太科技提供的頻道沒有「親綠」媒體，撰文影射九太是「紅色」系統代理商，九...

工運大老強咬女秘書乳頭性侵 怪「妳太漂亮」判3年2月

工運大老賴萬枝6年前參加活動，在飯店房間強吻女秘書，還掀衣強咬她乳頭，指侵得逞。一、二審依強制性交罪判賴3年2月徒刑，賴...

獨／疑證件補辦空窗期遭冒用 男子名下多四部幽靈機車

新竹一名潘姓男子遺失皮夾，疑未立即掛失證件，上月中收到一張陌生的機車停車繳費單，去監理單位一查發現名下竟多了4部「幽靈」...

計程車駕駛酒駕遭吊照兩年提告抗罰 法院：找別的工作

北市一名林姓計程車駕駛，去年因酒駕被吊扣駕照2年，他主張是低收入戶，全家生計均仰賴駕車維生，將使家中陷入絕境，提告撤銷原...

陳景峻被法辦是北市高層放話？柯：地檢署流出的吧

台北市前副市長、監委陳景峻遭北市送法辦，外界質疑是在轉移民眾黨敗選焦點，台北市長柯文哲昨稱是民進黨市議員簡舒培要他送，與...

邀老友喝酒卻持2支撞球桿打死他 動機竟是為兒子出氣

台中市民李姓男子前年底邀友人「志文」喝酒，因李男認為「志文」曾於案發前3年之中秋節當眾戲弄其子、未依約為他的妻舅介紹工作...

熱門新聞

影／剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

板橋工地連續壁破洞掏空路基 殃及社區垃圾儲藏室倒塌

疑與妻口角…轎車載一家四口失控撞超市 釀妻死二幼兒輕重傷

西門町隨機揮刀傷人案 犯嫌爬出14樓窗外與警僵持中

工運大老強咬女秘書乳頭性侵 怪「妳太漂亮」判3年2月

花蓮男疑追女不成怒開霰彈槍 花防部軍人受槍傷送醫急救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。