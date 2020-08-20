影／蔣月惠咬女警判決定讞將服勞役 肯定結果還給警察公道

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年抗議「屏東市公勇路拓寬工程」拆除案，蔣月惠肉身阻擋怪手，穿梭施工管制區直播，遇上執勤女警攔阻時，蔣月惠打女警、咬傷女警。屏東地院一審依傷害罪共2罪，判蔣月惠處拘役80日，得易科罰金一天1千元，8萬元。蔣月惠提上訴，二審高雄高分院今宣判，維持一審判決。蔣月惠說，判決結果早就預料到，也還給警察公道，她咬傷女警，警察也是無辜的。

蔣月惠今受訪說，她很早接受這樣的事實，一審時，律師有跟她說可能會被判至少要3個月，判出來結果是80天，她會上訴是因為，她接下屏東高工建國自助餐案，到9月8日前每周二都要到台北抗議。

蔣月惠說，法官問她爲什麼要上訴？她說，因為她8萬要留給弱勢者，也為了要延長到9月8日可以每周二北上抗議聲援屏東高工建國自助餐案。

蔣月惠說，判決結果早預料到，這樣判決「還警察公道，咬傷女警，警察也是無辜的，我也不是故意的」，情緒激動之下，情緒控制有點難。

蔣月惠說，「這樣的判決，能讓社會和諧，讓警察士氣不要受打擊，我也可以接受。」也請他們原諒，這樣的判決也是跟他們說對不起。

蔣月惠說，她會去服勞役，她對這個領域陌生，也可以從中了解相關生態，運作模式，或許可以幫他們做些事情、發聲「上帝說凡事都互相效益，愛神能得益處，這也許是上帝另外的不同祝福」

蔣月惠說，她會去服勞役，議員一個月薪水7萬多元，每個月6萬捐給羅騰園，剩下生活開銷、保險費，雜支等，還要存議員保證金、立委的保證金。

蔣月惠說，現在回憶起事發當下，「當時很多人圍著我，我喘不過氣，想要衝出去，到現在我內在的兒童，還是很害怕的，還是蠻難過的，被壓住的害怕，要衝出去，要窒息的感覺，腳扭傷」。