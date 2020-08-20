屋頂設基地台收月租3萬5 不同意降租又不讓拆設備挨告

王姓婦人提供住處頂樓給電信公司設基地台，租期5年，月租3萬5000元。3年半後業者要求降租被拒，派工程師前往拆除電信設備，王婦反鎖大門，被控涉嫌妨害自由及侵占。基隆地檢署偵結，認定全案為民事契約糾紛，王婦沒有使用強暴脅迫手段，也無侵占意圖，處分不起訴。

檢警調查，一家電信公司2015年11月1日與王姓婦人協議，租用王的住家頂樓放置電信設備，並由王婦的女兒與業者簽約，租期到2020年10月31日，月租3萬5000元。

電信公司去年3月間寄出存證信函，通知王婦因營運需求有改變，依約提前終止租約，並在去年12月18日派網路維運處鄭姓公程師員前往王家，打算取回電信設備，王婦拒不開門，並將門窗反鎖，妨害業者取回電信設備，控告王婦侵占及妨害自由。

王婦辯稱，業者去年3月25日向她們表示希望能調降租金，她的女兒回覆等契約期滿再討論，並發函給電信公司，除非對方願意付清租約期的租金，否則不同意終止契約。電信工程人員到她家是要拆基地台，並非維修，她只是將1樓的門關起來，不讓他們進來，也沒有侵占意圖。

檢方偵辦時，鄭姓工程人員證稱，拆除設備當天與3個包商到王婦住處，按門鈴沒人應門，打電話也沒人接。因為王婦先前有提供住處鑰匙給公司，方便工程人員進出，但當天開鎖後發現反鎖，代表有人在屋內。

過了不久警察到場，指屋主報案有人要侵入住宅；此時王婦開門，對警察表示不讓他們進屋及拆除電信設備。員警聽過雙方說法，告知是民事糾紛。

業者後來提告，警方偵詢後送辦。檢方偵訊後，認為王婦為維護居住安全，拒絕開門並反鎖，甚至報警，縱行為過當或非妥適，但難認有妨害業者取回設備強制犯意。