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趁女車友吞雲吐霧時強吻 辯酒醉卻步伐穩定被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

張姓男子與車隊的女車友小蘋（化名）僅是朋友關係，元月初在燒烤店聚餐後，見她在店外抽菸吞雲吐霧時，強吻她1、2秒，經小蘋提告，張辯稱當時酒醉不知發生何事，法官勘驗監視器錄影檔案，發現張男進出該店時，走路步伐、站姿均穩定，未有左右搖晃，認定他狡辯，依違反性騷擾將他判刑2月。可上訴二審。

判決書指出，張男與小蘋為車隊的車友，為普通朋友關係。今年元月4日晚間，兩人與車友在台中市區的燒烤店續攤聚餐，同日深夜，他見小蘋與友人黃女坐在該店外騎樓抽菸聊天，乘小蘋不及抗拒之際，彎腰親吻她的嘴巴約1 、2 秒，對被害人性騷擾得手。經小蘋報警處理。

法官勘驗監視器錄影檔案，看到張男彎腰俯身湊近小蘋臉部後，她身體回正轉身離去後，隨即以手擦、抹自己嘴巴等。足證張男確有乘她不及抗拒之際為親吻行為，否則小蘋豈會於張男離開後，立刻以手擦、抹自己嘴巴。

張男坦承與小蘋及其他車隊友人聚餐之事實，否認有何違反性騷擾防治法犯行，辯稱「其當時酒醉，不知道當時發生何事」。法官勘驗監視器錄影檔案，張男進出店家時，走路步伐、站姿均穩定，未有左右搖晃，因而認定他狡辯，予以判刑。

張男與車隊的女車友小蘋僅是朋友關係，元月初在燒烤店聚餐後，見她在店外抽菸吞雲吐霧時，強吻她1、2秒，台中地院依違反性騷擾將他判處判刑2月。圖／本報資料照
張男與車隊的女車友小蘋僅是朋友關係，元月初在燒烤店聚餐後，見她在店外抽菸吞雲吐霧時，強吻她1、2秒，台中地院依違反性騷擾將他判處判刑2月。圖／本報資料照

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