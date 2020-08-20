教授批「紅媒」不構成誹謗 法官：有人因中資大量獲利

中山大學社會學系教授王宏仁認為有線電視頻道代理商九太科技提供的頻道沒有「親綠」媒體，撰文影射九太是「紅色」系統代理商，九太自訴王加重誹謗、妨害信用；台北地院審理認為，王宏仁發表中資滲透台媒的評論，沒有造成九太損害，判王無罪。可上訴。

九太科技自訴指出，王宏仁因為所投宿飯店未提供他想看的電視頻道，以及飯店第四台機上盒為中國北京數碼視頻公司製造，撰寫「福壽螺般的紅色媒體入侵」文章，影射九太是「紅色」系統代理商，毀損九太商譽、社會評價與信用。

王宏仁辯稱，他在九太官網查詢，也查九太的經營資料，九太將中國的十美娛樂傳媒公司列為關係企業，才認為九太與中資有合作。

王宏仁的律師劉思龍說，王宏仁寫文章是基於住宿經驗，目的在提醒閱聽大眾注意中國資金與台灣媒體、第四台的複雜關係，是基於社會學學者為了盡社會責任所做的評論。

法官認為，王用「中資」、「紅色」、「親中」形容九太，但「中資」、「紅色」或「親中」等詞彙，本身都不是負面謾罵的言詞，因「中資」入注或「親中」立場導致大量獲利公司企業，所在多有，雖然有人認為「親中」企業對台灣本土認同不足，但那只是個人意識型態、主觀價值而產生的好惡而已。

法官認為，企業被評論為「中資」企業或冠以「紅色」、「親中」，或許會使人對政治屬性、意識型態產生某種觀感，但，不必然使人產生低劣或負面的社會評價，況且社會上也有部分民眾採取親中的立場或傾向，可能對「中資」或「親中」抱持正面評價。

九太科技舉「一芳水果茶」的新聞報導為例，認為一芳被評價為親中後，社會形象、名譽及信用因此受損，不過，法官卻認為，一芳後來雖遭民眾抵制，但還是有人沒有改變消費習慣，就算一芳的銷量降低，也只是市場供需的變化。