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怪「妳太漂亮」！工運大老強咬女秘書胸部性侵 判3年2月

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工運大老強咬女秘書乳頭性侵 怪「妳太漂亮」判3年2月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

工運大老賴萬枝6年前參加活動，在飯店房間強吻女秘書，還掀衣強咬她乳頭，指侵得逞。一、二審依強制性交罪判賴3年2月徒刑，賴上訴，最高法院駁回定讞。

賴曾任台灣勞工陣線理事長、銀行員工會全國聯合會理事長、全國金融業工會聯合總會副理事長，2012年時以民進黨籍參選全國不分區立法委員，但未當選。

賴萬枝擔任某工會總會幹部時，2014年6月12日和女秘書一同參加勞工教育活動，入住南投鹿谷一家會館。當晚女秘書因不勝酒力回房間休息，賴以探望為由和友人一起到女秘書房間，卻看到秘書長也因酩酊而在女秘書床上昏睡。

賴等人先將同仁攙回房間，女秘書以為大家都離開，放心地倒臥在床上休息，賴萬枝見狀，強趴在女秘書身上親吻。女秘書大喊「你給我滾」，賴仍掀開她的衣服，強咬女秘書乳頭，解開女秘書短褲鈕釦後，再以手指插入她下體。

賴萬枝離開房間前，對女秘書說「這件事情我有錯，但是妳也有錯，妳錯在長得漂亮又優秀，我很感謝妳在工作上對我的幫忙。」

女秘書事後報警，指控賴用牙齒咬扯她乳頭，越掙扎越痛苦，後來對方還用手指侵犯她，她忍痛用盡全力將賴推開。

南投縣警竹山分局報告南投地檢署，台灣高檢署令轉桃園地檢署偵辦，賴萬枝遭起訴。但賴堅稱未單獨留在女秘書房間，更沒有強吻、咬乳頭、指侵。律師還辯護指賴因發現秘書長躺在女秘書床上，女秘書怕事情外傳，有誣陷動機。

高院認為，女秘書案發後因急性心理壓力反應而求診，後來又因創傷後症候群診斷出現焦慮、憂鬱情緒、睡眠障礙，嚴重到住院醫治，沒有詐病，賴萬枝的說詞不可信。高院批評賴不尊重被害人性自主權，犯後飾詞狡辯、無悔意，認一審量處3年2月徒刑合理。最高法院以二審認事用法無違誤，駁回賴上訴。

工運大老賴萬枝強咬女秘書乳頭還用手指性侵，被依強制性交罪判刑3年2月定讞。圖／聯合影音網
工運大老賴萬枝強咬女秘書乳頭還用手指性侵，被依強制性交罪判刑3年2月定讞。圖／聯合影音網

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