維冠大樓114受災戶求償50多億元 台南地院判賠4.5億

2016年0206南台大震造成維冠大樓倒塌，115人罹難，法扶律師團協助受災戶提起刑事附帶民事訴訟，114人對林明輝等6人及大合公司求償50多億元，台南地院上午11時宣判，判林明輝等人賠償4.5億多元，可上訴。

今年3月間辯論庭，法扶律師團當庭播放0206凌晨3時57分34秒，維冠大樓西側鄰房監測器畫面，重回地震當時的天搖地動，轟然巨響後東西紛紛掉下來、柱子斷裂，畫面至3時57分44秒戛然而止，律師說「地震後9秒後，維冠大樓倒塌了」。

律師團主張，案發當時，消保法剛修正通過，認適用5倍的懲罰性賠償，即便林明輝等人沒有故意犯罪，確屬重大過失，也要以3倍計算。房屋損害則採市府重建低利貸款數字為基準，若院方仍需扣除土地價值，建請參酌團體訴訴判決，以每坪37.7萬元計算。

因此，律師團主張因家屬死亡而請求精神慰撫金500萬元、因自體傷害者200萬元、房屋損害350萬元、裝潢損害34萬元，以及扶養費、其他損害等，計約50多億元。

然而，被告律師認為，申請建造時，當時的台南縣府未規定應有開業的工業技師負責簽證，仍由建築師簽證即可，且建築法規範的對象為建築師，大合公司及胡家禎並未違反法令，不應付連帶賠償責任。經成大博士郭炎塗驗證，判斷鄭東旭並沒有低估混凝土及配筋量淨載重。

被告律師強調，有關賠償部分應依消費行為發生時的消保法裁量，當時並沒有5倍的懲罰性賠償。律師主張，被告行為並不是故意的，因大樓的興建，地震發生後115人死亡，令人難過，在情感上再多的賠償也無法彌補，全案既已進入訴訟程序，請法官依法判決。原告求償50多億元，只是迎合社會輿論及被害人的期許。

維冠大樓倒塌案，計有6件民事求償及國賠案，受災戶委託消基會提起團體訴訟，今年1月16日台南地院判賠7.1億；台南地檢署追償犯罪補償金，1月17日台南地院判賠7536萬元。