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計程車駕駛酒駕遭吊照兩年提告抗罰 法院：找別的工作
北市一名林姓計程車駕駛，去年因酒駕被吊扣駕照2年，他主張是低收入戶，全家生計均仰賴駕車維生，將使家中陷入絕境，提告撤銷原處分。台北地院認為，作為職業駕駛人本應更遵守道路交通安全法規，並具備較高駕駛品德，且可找其他工作解決，日前判他敗訴，可上訴。
判決指出，去年12月2日上午10時許，林男開車行經北市中華路二段及寧波西街發生交通事故，員警到場酒測，測出酒測值為0.53mg/L，當場製單舉發。
台北市交通事件裁決所今年5月25日，依違反道路交通管理處罰條例吊扣駕照24個月，並應參加道路交通安全講習。5月29日，林男不服提告請求撤銷原處分，主張領有殘障手冊且為低收入戶，不行駕車維生的話全家生計陷入困境。
北市交通裁決所辯稱，林男領有合格駕駛執照且身為職業駕駛人，駕車上路必須遵守交通規則，卻仍酒駕並與其他車輛發生交通事故，可見他罔顧其他用路人與車輛安全，依法處罰無誤。
法官認為，林男作為職業駕駛人，比起一般駕駛人應更遵守交通法規，並具備較高駕駛品格，職業駕駛人酒駕不只危及他人及自己生命、身體、財產，也妨害公共安全及交通秩序，道交處罰條例相關規定，與其所欲保護法益間，尚非顯失均衡。
法官表示，原處分雖導致林男短期內無法駕車營生，但對他的所造成生活或經濟影響，僅限於駕駛車輛，尚可尋求其他替代方案以解決營生問題。
此外，林男雖提出診斷證明書及身心障礙證明，以證明患有憂鬱症，但本件行為時是否因精神障礙致不能或顯著減低其辨識行為能力，未見刑事理由闡明，林男也未舉證，因此難為有利認定，故判他敗訴。
刑事部分，檢方依公共危險罪起訴，去年12月31日北院刑庭依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處林男有期徒刑2月，得易科罰金，併科罰金4萬元，案經上訴撤回確定。
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