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陳景峻被法辦是北市高層放話？柯：地檢署流出的吧
台北市前副市長、監委陳景峻遭北市送法辦，外界質疑是在轉移民眾黨敗選焦點，台北市長柯文哲昨稱是民進黨市議員簡舒培要他送，與他無關，簡舒培今則在臉書還原記者求證經過，透露是市府內部人士爆料。柯文哲今早被問及此事，反問「不是地檢署嗎？地檢署流出來的吧」，還問是哪個記者報的，至於是否為市府高層透露？柯則回「沒有吧」。
台北捷運信義安和聯開案，建案旁道路應由建商負責開闢道路，在時任台北市長郝龍斌任內，也已簽署切結書，不過柯市府卻在2016年解除建商開路義務。簡舒培去年11月市政總質詢，批評柯替建商免除切結責任，涉圖利建商，要求送檢調查，柯當時還說「妳喜歡查，我就查」。
簡舒培今在臉書還原記者求證經過，簡表示周一接到記者電話，詢問是否知情陳景峻被移送，簡表示不知道送了誰，但這件事應該捷運局、建管處、政風處、市府高層知情，簡也反問記者是誰爆料，記者說是「市府內部的人說的，不是業務單位」，對此，簡舒培批評，放話的是柯文哲市府團隊，消費柯文哲前部屬陳景峻挽救聲量，還嫁禍給簡舒培說是民進黨內鬥，轉移焦點。
對此，柯文哲今早出席2020智慧教育新生活論壇，會前媒體詢問，簡舒培稱柯嫁禍民進黨內鬥轉移焦點？柯文哲表示「吼！這他檢舉的耶」。
媒體追問訊息是市府高層透露，有無要查？柯則反問，「不是地檢署嗎？地檢署流出來的吧，是哪個記者報出來的？」針對簡舒培稱是市府高層透露，柯僅表示「沒有吧」
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