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屏東縣議員蔣月惠狠咬女警 判拘役80日定讞

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

無黨籍屏東縣議員蔣月惠抗議「屏東市公勇路拓寬工程」，前年在拆除當下，肉身阻擋施工怪手，來回穿梭施工管制區直播，遇上值勤女警攔阻，衍生「咬警風波」。一審依傷害罪共2罪，判處蔣拘役80日，得易科罰金8萬元；二審今天上午宣判，維持一審刑度，

蔣月惠關注地方公勇路拓寬工程，前年7月16日清晨，聞訊縣府進場拆除，立刻趕到現場阻撓。蔣月惠擋在怪手前方阻止施工，頻頻在管制區內來回穿梭，還開手機直播，只是為了拿行動電源而暫離管制區，再回來時遇上員警攔阻，她於是穿越改道牌柵欄，索性直接進管制區。

蔣月惠不滿遭禁止進入，激動咆哮拍桌，員警不敢大意，從旁錄影蒐證；蔣直捉住錄影蒐證的陳姓女警衣領、朝她頭部揮拳，又一口咬傷阻撓她的張姓女警右前臂。

事後，蔣月惠一炮而紅，被封為「抗議天后」。她曾表示，當時因情急才衍生摩擦，有向受傷女警道歉，「如果我的判刑，能獲得2位女警原諒，我也欣然接受」，完全沒有傷人的故意。

屏東地院一審認為，蔣月惠身為屏東縣議員，除了應盡責問政、服務鄉里外，她平日言行舉止更應遵守法令規範，才能作為民眾表率，然而，她未能理性控制情緒，反而對執勤員警施暴，影響社會公共秩序及公務執行，害女警受傷，相當不應該；考量她有意賠償，但被害女警無調解、和解意願，依傷害罪共2罪，判她應執行拘役80日，得易科罰金8萬元。

全案上訴二審，高雄高分院認為原審無違誤，今天駁回上訴，全案定讞。

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因公勇路拆遷事件衍生咬警風波。圖／本報資料照片
無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因公勇路拆遷事件衍生咬警風波。圖／本報資料照片

蔣月惠 屏東縣 直播

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