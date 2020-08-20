民眾智扮柯南 假求職真協助苗警破獲詐騙集團

一名劉姓女子網路應徵工作，提供的帳戶卻成了詐騙集團人頭，她驚覺受騙，她的林姓男友因此假求職，真協助苗栗警察分局，8月17日被指派提領贓款時，苗栗警察分局循線查獲現場監控的黃姓車手及張姓收水手，循線擴大偵辦中。

苗栗警察分局日前接獲林男、劉女報案，劉女今年8月8日在網路應徵工作，對方以外資公司需要匯領資金名義，錄用她擔任會計，要求提供帳戶，並陸續接獲詐騙集團指示，臨櫃或提款機多次提領贓款100多萬元，並交回詐騙集團收水手，她的帳戶遭到警示，驚覺遭到利用，希望協助警方辦案，將功折罪獲得從輕量刑的機會。

劉女策畫由林姓男友進入求職網站獲得錄取，詐騙集團8月17日獲指派提領任務，張男（20歲）、黃男（18歲）隨同在現場監控，警方循線當場查獲張男、黃男，扣案3支手機、46萬元贓款，警方持續追查詐騙集團成員及幕後金主，全案依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。