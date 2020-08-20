快訊

疑與妻口角…載一家四口失控撞超市 釀妻死2幼兒輕重傷

民眾智扮柯南 假求職真協助苗警破獲詐騙集團

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一名劉姓女子網路應徵工作，提供的帳戶卻成了詐騙集團人頭，她驚覺受騙，她的林姓男友因此假求職，真協助苗栗警察分局，8月17日被指派提領贓款時，苗栗警察分局循線查獲現場監控的黃姓車手及張姓收水手，循線擴大偵辦中。

苗栗警察分局日前接獲林男、劉女報案，劉女今年8月8日在網路應徵工作，對方以外資公司需要匯領資金名義，錄用她擔任會計，要求提供帳戶，並陸續接獲詐騙集團指示，臨櫃或提款機多次提領贓款100多萬元，並交回詐騙集團收水手，她的帳戶遭到警示，驚覺遭到利用，希望協助警方辦案，將功折罪獲得從輕量刑的機會。

劉女策畫由林姓男友進入求職網站獲得錄取，詐騙集團8月17日獲指派提領任務，張男（20歲）、黃男（18歲）隨同在現場監控，警方循線當場查獲張男、黃男，扣案3支手機、46萬元贓款，警方持續追查詐騙集團成員及幕後金主，全案依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局長賴銘助表示，詐騙集團覬覦民眾會透過求職網站或臉書社團粉絲刊登履歷或找尋工作機會，以「假求職、真詐騙」，騙取求職者存摺帳號等，求職者因此淪為詐騙人頭，若有任何疑似詐騙或相關的疑問，可隨時撥打「165」反詐騙諮詢專線，警方會盡力偵辦詐騙案件，將不法分子繩之以法，保護民眾財產安全。

警民合作打擊詐騙集團，苗栗警分局17日逮捕2名詐騙集團車手、收水手，並扣案手機、贓款。記者范榮達／翻攝
警民合作打擊詐騙集團，苗栗警分局17日逮捕2名詐騙集團車手、收水手，並扣案手機、贓款。記者范榮達／翻攝
警民合作打擊詐騙集團，苗栗警分局17日逮捕2名詐騙集團車手、收水手，並扣案手機、贓款。記者范榮達／翻攝
警民合作打擊詐騙集團，苗栗警分局17日逮捕2名詐騙集團車手、收水手，並扣案手機、贓款。記者范榮達／翻攝

詐騙集團 求職 警察

延伸閱讀

「陳屍」現場抬頭又抬腳 小小柯南鑑識體驗現學現賣

讀冊生活驚傳會員個資外洩 消費者淪為詐騙集團提款機

粉絲經濟爆發「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場

臉書談「小明」惹議 陳佩琪：學「柯南」卡通要附警語

相關新聞

竊電避查緝 魚塭業者行賄台電

台灣電力公司嘉義區處多名人員涉嫌自七年前向嘉義縣沿海魚塭業者索賄，藉以避開查緝竊電，嘉義檢調前天兵分六路搜索，依涉背信罪...

七旬愛媽養死30條狗無罪確定 高院勸養300隻狗要量力

照顧流浪狗卅年的陳老太太遭檢舉狗場髒亂、鼠輩橫行，犬隻孱弱還互咬，新北市動保處前年稽查，在現場發現了30條狗屍，士林地檢...

大城鄉代會主席涉恐嚇索賄太陽能廠商 今晚收押禁見

彰化縣大城鄉代表會主席王宏銘涉嫌透過白手套洪舜揚等人教唆黑道人士向轄內施作太陽能輸電管排及電纜管路工程公司恐嚇，向廠商索...

大馬華僑 冒出日本爸爸？

田姓婦人卅五年前與日本人橫田結婚，因不堪家暴虐待逃回台灣，後來與馬來西亞籍鍾姓男子相戀、生子，兒子以僑生身分來台念書，到...

6機關遭中國駭客攻擊 破口在供應商

調查局發現大陸駭客組織長期駭入承接政府機關資訊服務的供應商，再伺機發動攻擊，初步已發現六個政府單位及四家資訊服務供應商受...

少年犯法有免死金牌？他指應以「輔佐」為宗旨

《少年事件處理法》（下稱「少事法」）歷經20年的經驗與實務積累，終於在今年5月31日大幅翻修三讀通過，幾天後，最高法院在6月10日一件非常上訴的判決，因少事法規範而撤銷原審判決，讓相對較少人關心的少事法，瞬間成為法界新焦點。

高雄二線二星警官與家人出遊露營 竟涉嫌偷拍女子洗澡

高雄市警鳳山警分局行政組陳姓警務員8月10日休假，與家人到台中市裡冷露營，他拿手機涉嫌偷拍正在公共浴室洗澡的女子，女子呼...

立委集體收賄案 北檢密集提訊關鍵人物李恆隆

台北地檢署偵辦立委集體收賄貪汙案，檢方正積極查明案情並鞏固事證，密集提訊關鍵人物太流前董座李恆隆、白手套郭克銘，與其他立...

民眾智扮柯南 假求職真協助苗警破獲詐騙集團

一名劉姓女子網路應徵工作，提供的帳戶卻成了詐騙集團人頭，她驚覺受騙，她的林姓男友因此假求職，真協助苗栗警察分局，8月17...

嗆綠委「諸九族」還羅織「十大酷刑」 韓粉獲不起訴

2018年九合一選舉掀起「韓流」，當時角逐高雄市長的韓國瑜正反聲量激增，朱姓韓粉羅列民進黨立委政要「禍國殃民群首」，「下...

大同公司派律師賴中強挨告 呼籲金管會儘速查陸資

大同公司經營權爭奪戰，公司派律師賴中強在股東會主打「違法中資」、國安議題，遭台灣盛高董事長白旭平告發涉背信罪嫌。台北地檢...

北市議員陳政忠掏空宏福案再逆轉 無罪被最高院撤銷

台北市議員陳政忠涉宏福掏空案，喧騰一時，案件自2001年繫屬台北地院至今已逾19年，台灣高等法院更三審去年判陳政忠、前宏...

熱門新聞

槽車擦撞幼童雙載單車 2歲弟捲車底慘死9歲哥哥受傷

女獅迷看完球賽從花蓮騎車回台南 疑摔車倒臥大排身亡

驚見腿有小強撞倒一排警用機車！女騎士：都是蟑螂害的啦

奉令查彰化衛生局？廉政署：釐清採檢流程是否符合程序

上醫科學生醒來又昏迷 南一中彙整錄音檔播放持續集氣

板橋工地連續壁破洞掏空路基 殃及社區垃圾儲藏室倒塌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。