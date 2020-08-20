民眾智扮柯南 假求職真協助苗警破獲詐騙集團
一名劉姓女子網路應徵工作，提供的帳戶卻成了詐騙集團人頭，她驚覺受騙，她的林姓男友因此假求職，真協助苗栗警察分局，8月17日被指派提領贓款時，苗栗警察分局循線查獲現場監控的黃姓車手及張姓收水手，循線擴大偵辦中。
苗栗警察分局日前接獲林男、劉女報案，劉女今年8月8日在網路應徵工作，對方以外資公司需要匯領資金名義，錄用她擔任會計，要求提供帳戶，並陸續接獲詐騙集團指示，臨櫃或提款機多次提領贓款100多萬元，並交回詐騙集團收水手，她的帳戶遭到警示，驚覺遭到利用，希望協助警方辦案，將功折罪獲得從輕量刑的機會。
劉女策畫由林姓男友進入求職網站獲得錄取，詐騙集團8月17日獲指派提領任務，張男（20歲）、黃男（18歲）隨同在現場監控，警方循線當場查獲張男、黃男，扣案3支手機、46萬元贓款，警方持續追查詐騙集團成員及幕後金主，全案依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗分局長賴銘助表示，詐騙集團覬覦民眾會透過求職網站或臉書社團粉絲刊登履歷或找尋工作機會，以「假求職、真詐騙」，騙取求職者存摺帳號等，求職者因此淪為詐騙人頭，若有任何疑似詐騙或相關的疑問，可隨時撥打「165」反詐騙諮詢專線，警方會盡力偵辦詐騙案件，將不法分子繩之以法，保護民眾財產安全。
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