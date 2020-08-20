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七旬愛媽養死30條狗無罪確定 高院勸養300隻狗要量力

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

照顧流浪狗卅年的陳老太太遭檢舉狗場髒亂、鼠輩橫行，犬隻孱弱還互咬，新北市動保處前年稽查，在現場發現了30條狗屍，士林地檢署依動物保護法起訴，但士林地院判她無罪。檢方上訴，高等法院認為陳婦1個人要照養300隻原本就狀況不佳的狗，她已73歲又請不到幫手，不是故意虐死犬隻，駁回上訴確定。

高院法官特別提醒，狗是有靈性的動物，長久以來都是人類最忠實的朋友，犬隻的健康、生命和人一樣可貴，「一般骨肉一般皮」，應尊重愛護；陳婦愛狗如命，選擇拋棄家庭而與狗終生為伍雖值感佩，但也要評估自己的能力。高院希望別因她力不從心、照顧不周而讓憾事再發生。

前年2月6日，新北市動保處到淡水小坪頂的鐵皮屋狗場稽查，發現環境惡劣、糞尿堆積，現場還有30隻犬隻病、餓死，形容如「狗間煉獄」。士檢偵結，認為租地養狗的陳老太太犯動保法「使動物遭受傷害致重要器官功能喪失」罪而起訴。

陳老太太解釋，狗場的狗都是動檢所即將要安樂死、或遭遺棄的，她因愛狗才養牠們，但非主動勸募而來；而部分他人提供的飼料因品質不佳，狗吃了後拉肚子才營養不良。她說，原本每月花5萬元請2個流浪漢打掃，後來發現他們打狗，她斥責後離職，後來請來的人都「做不了」。

陳老太太說，因爆發腸病毒，也有狗瘟，才死了那麼多狗，稽查前的3個月都是她一人處理，實在忙不過來。她說，愛貓狗勝於愛人，結婚後因她執意照顧流浪狗，丈夫不能包容，因此選擇離家，無怨無悔。

高等法院指出，動保法第25條第1款的處罰規定是「故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」若不是有意也不是「預見其發生而其發生並不違背其本意者」，只能算是過失。

尤姓寵物司機說，老太太花了1、2千萬打造狗場，她曾訴苦狗拉肚子、變瘦，他檢查後發現飼料是餵魚的，且來源不明，狗吃了沒營養。官姓飼料販賣商也證稱，陳婦提過有人提供的飼料讓狗兒拉肚子，他想像若2百多隻狗全在一起拉肚子，她要怎麼整理？官認為沒有一個人有辦法養2百多隻狗，她需要的是有人幫忙整理狗場。

高院審理發現，雖有檢舉人說愛狗人士會定期匯款給陳婦，但仔細比對從2016年至2018年的帳戶明細，匯款多屬1千至數千不等金額，每年不超過10萬元，對比狗場的300隻狗要飼養、醫療、清理，捐款顯然「杯水車薪」，陳婦不可能藉經營狗場斂財。

因檢方沒提出積極證據，高院認為一審判陳婦無罪合理，駁回上訴。不過合議庭叮囑陳婦就算有意將生命餘輝獻給流浪狗，也要評估自己的資力、體能，應減少飼養數量，才能讓每隻狗獲得妥善的照料。

73歲的陳老太太獨力照顧300隻流浪狗，但遭檢舉違反動物保護法而害犬隻餓、病死，士林地院判她無罪，高等法院昨駁回檢察官上訴確定。圖／聯合報系資料照片
73歲的陳老太太獨力照顧300隻流浪狗，但遭檢舉違反動物保護法而害犬隻餓、病死，士林地院判她無罪，高等法院昨駁回檢察官上訴確定。圖／聯合報系資料照片
新北市動保處稽查陳婦的狗場，發現30隻犬隻死亡。圖／翻攝新北市動保處官網
新北市動保處稽查陳婦的狗場，發現30隻犬隻死亡。圖／翻攝新北市動保處官網

流浪狗 器官

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