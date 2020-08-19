大城鄉代會主席涉恐嚇索賄太陽能廠商 今晚收押禁見

彰化縣大城鄉代表會主席王宏銘涉嫌透過白手套洪舜揚等人教唆黑道人士向轄內施作太陽能輸電管排及電纜管路工程公司恐嚇，向廠商索賄1300多萬元，廠商若不從，則揚言會阻擾施工或教唆發動群眾抗爭，彰化地檢署今天依違反貪污治罪條例向法院聲押王宏銘及洪舜揚，彰化地方法院晚間裁定兩人羈押禁見。

彰化地檢署接獲線報，王宏銘利用其曾任公所秘書及代表會主席權勢，向太陽能施工廠商施壓索賄，今年7月起號即由檢察官蔡勝浩組等14人組成專案小組偵辦，指揮法務部廉政署中調組、彰化縣調查站、彰化縣警察局刑警大隊等共分3次兵分多路搜索涉嫌人住所及辦公室共35處，並傳訊及拘提涉案人40人到案說明。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，調查發現代表會主席王宏銘從107年任公所秘書期間，到108、109年任鄉代會主席期間即向4家太陽能廠商索賄，教唆黑道人士至施工地點恐嚇阻擋施工，讓廠商交付750萬、500萬、60萬等金額。

檢方前2次偵查後，已將索賄黃姓共犯、白手套及教唆人士至現場恐嚇的張姓男子（搜索時有扣得槍枝）、居中協調李嫌及廠商黃男等4人向法院聲請羈押禁見獲准。