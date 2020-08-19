聽新聞
test
0:00 / 0:00

大城鄉代會主席涉恐嚇索賄太陽能廠商 今晚收押禁見

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大城鄉代表會主席王宏銘涉嫌透過白手套洪舜揚等人教唆黑道人士向轄內施作太陽能輸電管排及電纜管路工程公司恐嚇，向廠商索賄1300多萬元，廠商若不從，則揚言會阻擾施工或教唆發動群眾抗爭，彰化地檢署今天依違反貪污治罪條例向法院聲押王宏銘及洪舜揚，彰化地方法院晚間裁定兩人羈押禁見。

彰化地檢署接獲線報，王宏銘利用其曾任公所秘書及代表會主席權勢，向太陽能施工廠商施壓索賄，今年7月起號即由檢察官蔡勝浩組等14人組成專案小組偵辦，指揮法務部廉政署中調組、彰化縣調查站、彰化縣警察局刑警大隊等共分3次兵分多路搜索涉嫌人住所及辦公室共35處，並傳訊及拘提涉案人40人到案說明。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，調查發現代表會主席王宏銘從107年任公所秘書期間，到108、109年任鄉代會主席期間即向4家太陽能廠商索賄，教唆黑道人士至施工地點恐嚇阻擋施工，讓廠商交付750萬、500萬、60萬等金額。

檢方前2次偵查後，已將索賄黃姓共犯、白手套及教唆人士至現場恐嚇的張姓男子（搜索時有扣得槍枝）、居中協調李嫌及廠商黃男等4人向法院聲請羈押禁見獲准。

葉建成說，前天再發動第3次搜索，傳訊、拘提王宏銘等10人到案說明，經檢察官訊問後，認為王宏銘與共犯洪舜揚涉違反貪污治罪條例藉勢勒索財物罪嫌，且有逃亡、勾串證人及滅證之虞，今天向彰化地院聲請將兩人羈押禁見獲准。

彰化縣大城鄉代表會主席王宏銘（如圖）涉嫌透過白手套洪舜揚等人教唆黑道人士向轄內施作太陽能輸電管排及電纜管路工程公司恐嚇，向廠商索賄1300多萬元，彰化地檢署今天依違反貪污治罪條例向法院聲押王宏銘及洪舜揚，彰化地方法院晚間裁定兩人羈押禁見。
彰化縣大城鄉代表會主席王宏銘（如圖）涉嫌透過白手套洪舜揚等人教唆黑道人士向轄內施作太陽能輸電管排及電纜管路工程公司恐嚇，向廠商索賄1300多萬元，彰化地檢署今天依違反貪污治罪條例向法院聲押王宏銘及洪舜揚，彰化地方法院晚間裁定兩人羈押禁見。

恐嚇 檢察官

延伸閱讀

法務部令地檢署覓地設公托 檢察官傻眼：我辦案怎變辦幼兒園？

大城鄉代會主席涉恐嚇索賄太陽能廠商 檢方今聲押二人

大同賣太陽能事業 套現15億

立委涉賄案再押一人！ 陳超明助理梁文一羈押禁見

相關新聞

嗆綠委「諸九族」還羅織「十大酷刑」 韓粉獲不起訴

2018年九合一選舉掀起「韓流」，當時角逐高雄市長的韓國瑜正反聲量激增，朱姓韓粉羅列民進黨立委政要「禍國殃民群首」，「下...

想標國中1800萬午餐採購 桃園退休教師行賄結拜校長

桃園吳姓退休教師和郭姓食品廠商為投標某國中1800萬元的午餐採購案，拿萬元紅包行賄校長，對方認為被侮辱悍然拒絕並通報；審...

大城鄉代會主席涉恐嚇索賄太陽能廠商 今晚收押禁見

彰化縣大城鄉代表會主席王宏銘涉嫌透過白手套洪舜揚等人教唆黑道人士向轄內施作太陽能輸電管排及電纜管路工程公司恐嚇，向廠商索...

大同公司派律師賴中強挨告 呼籲金管會儘速查陸資

大同公司經營權爭奪戰，公司派律師賴中強在股東會主打「違法中資」、國安議題，遭台灣盛高董事長白旭平告發涉背信罪嫌。台北地檢...

北市議員陳政忠掏空宏福案再逆轉 無罪被最高院撤銷

台北市議員陳政忠涉宏福掏空案，喧騰一時，案件自2001年繫屬台北地院至今已逾19年，台灣高等法院更三審去年判陳政忠、前宏...

艋舺「香腸伯」6刀要人命 判刑20年定讞

台北市艋舺公園「香腸伯」何全銘因賣香腸找零問題與林姓街友口角，他當著林妻的面拿刀刺林，6刀奪命。一、二審皆依殺人罪判何2...

嫌下屬「豬隊友」判無罪 法官：女主管是失望、不滿

某公股商業銀行鄭姓女主管嫌滕姓下屬工作不力，對滕說「每個人都不希望自己有豬隊友」等，被檢方依公然侮辱罪起訴；台北地院審理...

海巡隊員群組上狂罵同事「早洩」 拘役40日還得賠6萬

海巡署第七海巡隊羅姓隊員不滿遭楊姓同事提妨害家庭告訴，在由79名現任、退休成員組成的LINE「七逃郎，哈拉區」群組上辱罵...

議員爆料假三倍券被查辦惹議 警政署：假訊息危害社會

國民黨台南市議員王家貞、李中岑開記者會指振興三倍券有假，被檢警查辦假訊息，引起爭議。警政署說，若發現不法應向司法機關告發...

大同經營權爭奪戰 公司派律師賴中強挨告背信出庭

大同公司經營權爭奪戰，公司派律師賴中強在股東會主打「違法中資」、國安議題，遭台灣盛高董事長白旭平告發背信。他收到傳票直呼...

未滿18犯法有如免死金牌？以「保護」為宗旨的少事法

《少年事件處理法》歷經20年的經驗與實務積累，終於在今年5月31日大幅翻修三讀通過，幾天後，最高法院在6月10日一件非常上訴的判決，因少事法規範而撤銷原審判決，讓相對較少人關心的少事法，瞬間成為法界新焦點。

名嘴上電視「歉」了 陳菊撤回張友驊的誹謗案

監察院長陳菊自訴政論名嘴張友驊加重誹謗案，雙方達成調解。張友驊日前在他爆料的同一政論節目中向陳菊道歉，陳菊則委託律師撤回...

熱門新聞

發願當醫師剛上醫科卻車禍昏迷 南一中楊振杰醒了

槽車擦撞幼童雙載單車 2歲弟捲車底慘死9歲哥哥受傷

女獅迷看完球賽從花蓮騎車回台南 疑摔車倒臥大排身亡

媽媽瞞了26年…馬國僑生想住台灣 移民署說父是日本人

奉令查彰化衛生局？廉政署：釐清採檢流程是否符合程序

上醫科學生醒來又昏迷 南一中彙整錄音檔播放持續集氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。