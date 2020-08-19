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台南玉井佛堂縱火犯 竟怪罪負責人之子才是罪魁禍首

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

21歲男子曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷，台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑，台南地院合議庭下午開庭審理，傳喚兩員警出庭隔離作證，釐清是否符合自首。曾文彥推稱，若不是與真理佛堂張姓負責人之子結怨，就不會有這件憾事發生；他指名道姓罪魁禍首是張姓負責人之子。

合議庭下午首次開庭審理，檢辯爭執點在於曾是否自首，行為時的精神狀態及求處刑度三大爭點。對檢方起訴內容，曾文彥說「我都承認」。

然而，他又表示，若不是與張XX（張姓負責人兒子）結怨，就不會有這件憾事發生；他反控「罪魁禍首是張XX」。

合議庭傳喚案發當時，最先抵達現場處理的玉井派出所王姓員警及玉井分局曾姓偵查佐，釐清曾文彥報案經過，如何得知他是縱火嫌犯及其逮捕過程。審判長將王、曾兩警隔離作證，查證案件相關細節。

王表示，接獲勤務指揮中心前輩堂有火警，到場協助指揮交通，引導消防車進入火場救火，不到5分鐘無線電通報，有人被火燒傷，趕往第二現場了解狀況。他說，隨後折返台三線三埔橋附近，距離火場500、600公尺，開車不到1分鐘，發現曾文彥躺在路旁。

「為何躺在這裡？」王提問，曾文彥才答稱「被火燒傷，需要就醫」，經員警循序問話 ，曾文彥才慢慢講出「跑到那個地方（前輩堂）縱火」。王說，曾文彥也交待在仁德租屋處叫計程車載他到五金行買2個空汽油桶，到加油站買了2桶汽油，再載他到現場，先潑灑汽油，拿打火機點燃衛生紙引燃縱火等犯案經過。曾文彥交待腳在當時不小心燒傷，隨後自己拿出打火機來。

王說，當場現場很混亂也很緊張，聽到有人說是縱火；曾姓偵查佐則說，接到勤務中心第二通通報，有人報案縱火，才轉往三埔橋現場去察看，一眼認出曾文彥。兩警都說，去年10月間辦過曾文彥妨害公務案件。

曾姓偵查佐表示，曾文彥腳燒傷小紅腫，提到火還沒撲滅，裡面還那麼多人沒救出來，請曾文彥等一下，待會兒請消防同仁幫忙看一下，期間至少有10台消防車經過，曾文彥還提到那裡面的人該死，死那麼多無所謂之類的話。惟時間已久，兩警對部分細節「忘記了」。

台南市玉井區真理佛堂前輩堂縱火犯曾文彥辯稱，若不是與張姓負責人之子結怨，就不會有這件憾事發生；他指名道姓罪魁禍首是張姓負責人之子。圖／本報資料照
台南市玉井區真理佛堂前輩堂縱火犯曾文彥辯稱，若不是與張姓負責人之子結怨，就不會有這件憾事發生；他指名道姓罪魁禍首是張姓負責人之子。圖／本報資料照

縱火 自首 衛生紙

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